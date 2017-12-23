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۲ دی ۱۳۹۶، ۲۳:۵۵

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

ظرفیت بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی در کشور وجود دارد

ظرفیت بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی در کشور وجود دارد

کرمان-رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه ظرفیت بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی و شهری در کشور وجود دارد گفت:با استفاده از این ظرفیت دیگر در خصوص زلزله مشکل نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شنبه شب در جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران استان کرمان که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان برگزار شد، اظهار داشت: کرمان یکی از حادثه خیزترین و زلزله خیزترین استان های کشور است و باید بر نوسازی و بازسازی خانه های روستایی در این استان تاکید شود.

وی گفت: خانه ها در هجدک راور پس از زلزله سال ۸۳ بازسازی و نوسازی شدند که این موضوع باعث شد در زلزله اخیر یک کشته هم نداشته باشیم.

نجار با اشاره به اینکه ظرفیت پیشگیری با موضوع نوسازی و بازسازی در کشور وجود دارد، بیان کرد: این امکان وجود دارد در یک بازه زمانی چند ساله و محدود بتوانیم واحدهای مسکونی شهری و روستایی را بازسازی و نوسازی کنیم؛ در این صورت دیگر در مقابل زلزله مشکلی نخواهیم داشت.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: اگر در ساخت خانه های کرمانشاه حداقل آیین نامه ساختمان رعایت شده بود شاهد چنین خسارتی نبودیم.

کد مطلب 4180681

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