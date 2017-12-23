ظرفیت بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شنبه شب در جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران استان کرمان که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان برگزار شد، اظهار داشت: کرمان یکی از حادثه خیزترین و زلزله خیزترین استان های کشور است و باید بر نوسازی و بازسازی خانه های روستایی در این استان تاکید شود.

وی گفت: خانه ها در هجدک راور پس از زلزله سال ۸۳ بازسازی و نوسازی شدند که این موضوع باعث شد در زلزله اخیر یک کشته هم نداشته باشیم.

نجار با اشاره به اینکه ظرفیت پیشگیری با موضوع نوسازی و بازسازی در کشور وجود دارد، بیان کرد: این امکان وجود دارد در یک بازه زمانی چند ساله و محدود بتوانیم واحدهای مسکونی شهری و روستایی را بازسازی و نوسازی کنیم؛ در این صورت دیگر در مقابل زلزله مشکلی نخواهیم داشت.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: اگر در ساخت خانه های کرمانشاه حداقل آیین نامه ساختمان رعایت شده بود شاهد چنین خسارتی نبودیم.