شهردار کرمان: مدیران شهری نباید به انجام کارهای روتین محدود شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن تویسرکانی، در نشست شورای اداری مدیران، با اشاره به تلاش مجموعه شهرداری برای آبادانی شهر کرمان گفت: اراده و تلاش مستمر می‌تواند کارهای بیشتری را محقق کند؛ چرا که تجربه و دانش مدیرانی که سال‌های سال در شهرداری فعالیت کرده‌اند، ظرفیت بالایی برای تحقق کارهای بزرگ در شهر است.

وی با تأکید بر اینکه مدیران ربات نیستند و اقدامات راهبردی هوشمندانه و مدیریت اصولی با کارهای روتین کاملاً تفاوت دارد و نمود آن در شهر به‌خوبی دیده می‌شود، ادامه داد: از مدیران انتظار داریم در این رویه قدم بردارند.

شهردار کرمان، انتخاب سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان را به‌عنوان یکی از سازمان‌های برتر در سطح سازمان‌های آتش‌نشانی کشور، مبتنی بر پروسه چندجانبه اداری در مراجع بالادستی ذکر کرد و ادامه داد: شاخص آتش‌نشانی خوب در کشور، رسیدن به استانداردهای جهانی است و ما با هدف رسیدن به ۱۵ ایستگاه آتش‌نشانی طبق استانداردهای جهانی، به ۱۴ ایستگاه رسیدیم و به دلیل داشتن این شاخص و علاوه بر آن، شاخص نیروی انسانی چابک و عملیاتی در کشور، توانستیم رتبه بالایی به دست آوریم.

وی افزود: با تغییرات ایجادشده در این سازمان، به‌ویژه در حوزه آموزش، ۳۳ درصد سوانح کاهش پیدا کرده و لازم است از معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهردار و مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی به دلیل ارتقای سازمان و کسب رتبه در سطح کشوری، قدردانی کرد.

تویسرکانی، با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف شهرداری، انجام اقدامات شاخص، از جمله اجرای الزام ثبت و الکترونیکی‌کردن فرایندها، تحقق‌پذیر است، ادامه داد: در صورتی که کار در بازه زمانی تعریف‌شده و به‌صورت هوشمندانه پیش برود، من هم حمایت خواهم کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بافت تاریخی و با بیان اینکه رفع اختلافات بین شهرداری و میراث‌فرهنگی، همه مبتنی بر اقدامات هوشمندانه بوده است، بلوک‌بندی مناطق را امری مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این خصوص خواستار انجام کار با کیفیت و با سرعت بالا هستیم.

شهردار کرمان خطاب به شهرداران مناطق، گفت: امسال سال پربارشی داریم و امیدواریم با مشکل جمع‌آوری آب‌های سطحی مواجه نشویم و در کنار آن، پیگیری مشکلات مردم از طریق ۱۳۷ نیز برای من اهمیت دارد.

وی همکاری و هماهنگی بین بخش‌ها را لازم دانست و با بیان اینکه هرچند اختلافات بین‌واحدی و درون و برون‌سازمانی نیز وجود دارد، گفت: همه کارها به‌خوبی رصد می‌شود؛ بنابراین لازم است مدیران در کارها بازنگری انجام دهند و اختلافات را برطرف کنند.

تویسرکانی، به بازدیدها و نشست‌های سازمانی اشاره کرد و با بیان اینکه این بازدیدها باید مبتنی بر پیگیری مدیر سازمان باشد، ادامه داد: رعایت ضوابط خط قرمز است و از مدیری که ضوابط را رعایت نکند، هرگز حمایت نمی‌کنم؛ لذا رعایت دستورات اداری از ضوابط واضح و روشن است و اگر کاری را نمی‌توان انجام داد، باید موانع انجام آن گزارش و در جریان گذاشته شود.

وی با بیان اینکه در حوزه نظارتی قصد داریم تخصصی‌تر پیش برویم و دنبال مچ‌گیری نیستیم، ادامه داد: هدف، صیانت از همکاران است.

شهردار کرمان با اشاره به حفاری‌های فاضلاب و مسئله ترمیم آن، گفت: اگر در این مورد مجوز دادیم و بر اساس الگوی ما ترمیم کردند، مجوز بعدی را می‌دهیم؛ در غیر این صورت اجازه حفاری نمی‌دهیم و اگر ترمیم نامرغوب بود، مسئول مستقیم شهردار منطقه است که باید بر این روند نظارت جدی داشته باشد.

تلاش برای خانه‌دار شدن کارگران شهرداری کرمان

محسن تویسرکانی، در ادامه، با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارگران شهرداری و ضرورت ارتقای معیشت این قشر زحمت‌کش، گفت: طبق هماهنگی و پیگیری‌های انجام‌شده با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مقرر شد در قالب طرح «خانه امید» که ویژه اقشار کم‌درآمد است، تمرکز ویژه‌ای بر کارگران شهرداری صورت گیرد تا زمینه مسکن‌دار شدن این نیروهای پرتلاش فراهم شود.

وی افزود: شهرداری کرمان نیز با همراهی شورای اسلامی شهر، در حوزه خدمات فنی و عمرانی برای تسریع در روند ساخت پشتیبانی خواهد کرد.

تویسرکانی، تصریح کرد: بیشترین زحمات مدیریت شهری بر دوش کارگران است و با نهایی‌شدن این تفاهم‌نامه طی روزهای آینده، گامی اساسی برای بهبود شرایط زندگی و حل دغدغه مسکن این قشر خدوم برداشته خواهد شد.