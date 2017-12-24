پیگیری اجرای ۲۰ پروژه در مناطق کمتر برخوردار همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری همدان، علی تعالی در ستاد بازآفرینی پایدار شهر همدان، با بیان اینکه اعتبارات ما امسال اسناد خزانه ملی شده و پول نقد نداریم، اظهار داشت: به منظور اجرای پروژهها و انجام کارها باید دستگاههای اجرایی همپوشانی داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه در راستای پیگیری پروژههایی که در ستاد بازآفرینی استان تصویب شده بود به نقطه ایدهآل نرسیدیم، افزود: با توجه به تصویب اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی برای پروژههای اولویتدار حاشیه شهر همدان و تأمین آن از طریق استانداری، فرمانداری، شهرداری و راه و شهرسازی در حد امکان در خصوص تملک زمینها و مباحث حقوقی کار انجام شده است.
فرماندار همدان با بیان اینکه بیشتر پروژهها در حاشیه شهر به نتیجه رسیده و پیگیر سرعت بخشیدن به ادامه کار هستیم، گفت: باید جلسات به منظور پیگیری کارها برگزار و برخی مسائل ریز فنی در کمیتههای کارشناسی پیگیری شود.
تعالی افزود: اجرای حدود ۲۰ پروژه برای مناطق کمبرخوردار همدان در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه در صورت به نتیجه رسیدن مجموعه این پروژهها در مناطق کمبرخوردار، وضعیت مناسبی از لحاظ فرهنگی، ورزشی و درمانی خواهیم داشت، تأکید کرد: این اقدامات حاصل همت و پیگیری چند دستگاهها واداره و نیز معتمدان بوده است.
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