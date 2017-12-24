پرداخت ۹۵۱ میلیارد ریال سود انواع اوراق به سرمایه گذاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، هادی علی‌پور، از پرداخت بیش از ۹۵۱ میلیارد ریال سود انواع اوراق در دی ماه جاری خبر داد و گفت: بیش از ۹۵۱ میلیارد و یک میلیون ریال سود انواع اوراق در ماه جاری به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های فولاد کاوه جنوب کیش، گروصنعتی بوتان،شرکت بازرگانی سایپا،خدمات ارتباطی رایتل، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، دانا پتروریگ کیش، پتروامید آسیا، مخابرات ایران دردی ماه جاری است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

علی پور ادامه داد: سود اوراق مشارکت شرکت های توسعه نفت و گاز پرشیا، توسعه خاور میانه، لیزینگ امید، پتروشیمی گچساران، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و شهرداری های قم، مشهد اواخر ماه جاری به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

سرپرست امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود اوراق مرابحه شرکت سیمان شرق و فولاد مبارکه اصفهان و صندوق های سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن،پارند پایدار سپهر،پاداش سهامداری توسعه یکم،کمند، سپهر خبرگان نفت و امین یکم فردا در دی ماه است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را نیز به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در حدود ۸۰ نوع انواع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع) دربازار سرمایه منتشر شده است، اظهار داشت : سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود.