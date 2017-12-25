به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی رایتل، برخلاف مذاکره رایتل با سرمایه‌ گذاران خارجی درخصوص ارائه خدمات نسل چهارم و پنجم تلفن همراه کشور، این اپراتور در حال انجام فرآیندهای اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای عرضه بخشی از سهام خود و حضور فعال در بازار سرمایه کشور در سال ۱۳۹۶ است.

این اپراتور در سال ۱۳۸۹با قبول تعهدات قراردادی از سوی سازمان تامین اجتماعی و واگذاری حق امتیاز پروانه بهره ‌برداری اپراتور سوم تلفن همراه در کشور به شرکت سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی، فعالیت خود را آغاز کرد.

در سال ۱۳۹۰ با راه‌ اندازی سایت ‌های مخابراتی نسل سوم به صورت آزمایشی در شهرهای تهران و کرج، ارایه خدمات نوین اینترنت و تماس تصویری فعالیت خود را گسترش داد اما به‌دلیل عدم وجود بستر فرهنگی مناسب در کشور، شرکت رایتل در راستای ارایه خدمت و اعتلای فرهنگ جامعه اسلامی از درآمدهای حاصل از اینترنت پرسرعت و تماس تصویری در طرح تجاری صرف‌نظر کرد و با ارائه بخشی از خدمات نسل سوم تلفن همراه در یک فضای رقابتی نابرابر و با توجه به عدم استفاده از امکانات دولتی و سرمایه‌ گذار خارجی، قطع ارتباطات تصویری، آغاز تحریم ‌های اقتصادی و رشد بی رویه نرخ ارز، با تکیه بر دانش تخصصی و مهارت جوانان شایسته این مرز و بوم و همچنین استفاده از محصولات تولیدکنندگان داخلی به توسعه فعالیت ‌های خود ادامه داد.

پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی در دوران تحریم و پس از آغاز به کار دولت جدید در سال ۱۳۹۲ برنامه استراتژی شرکت تغییر کرد و با صیانت از فضای فرهنگی کشور، توسعه نسل‌های پیشرفته زیرساخت‌های مخابراتی محقق و فعالیت‌های این اپراتور با شتابی چندین برابر مواجه شد.

گفتنی است؛ تکمیل پوشش سراسری با کیفیت تکنولوژی ۳G و G۴ در راستای جلب رضایت مشترکین از جمله فعالیت‌های رایتل است که با انجام آن‌، به یکی از وعده‌های عمده خود جامه عمل پوشانید. همچنین ایجاد بیش از ۳۵ هزار شغل پایدار، نشانگر تلاش مضاعف این اپراتور در بازار به شدت رقابتی تلفن همراه است.