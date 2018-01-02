«زیباترین عید» در بازار نشر/ کتابی که باید از انتها هم خواند!

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «زیباترین عید» نوشته سید محمد مهاجرانی با تصویرگری وجیهه گلمزاری و مژگان طائینیا، توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب یکی از عناوین مجموعه «گنجشکهای جمکران» است که مربوط به دفتر کودک و نوجوان این انتشارات میشود.
موضوع «زیباترین عید» معرفی عید غدیر به بچهها در قالب داستان و تصویر است.
این کتاب طراحی ویژهای دارد و از دو طرف ابتدا و انتها قابل مطالعه است. به این ترتیب که از ابتدا تا فصل ۲۵ کتاب از یک طرف خوانده میشود و سپس باید کتاب را سر و ته گرفت تا بتوان از طرف انتها تا میانه کتاب آن را مطالعه کرد. هر دو نیمه کتاب ۲۵ فصل دارند. و دو روی جلد کتاب ۱۸۰ درجه با هم اختلاف دارند و برای خواندشان باید کتاب را به صورت برعکس به دست گرفت.
در یک نیمه کتاب بچههای محله ای برای جشن غدیر خود را آماده میکنند و در نیمه دیگر، ماجرای تاریخی این واقعه روایت میشود. هر کدام از دو بخش کتاب هم توسط یکی از تصویرگران، نقاشی شده است.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
آقایی که نقش پیامبر را دارد روی بلندی میایستد و خطبه میخواند و یک نفر دیگر با صدای بلند حرفهای او را تکرار میکند و بعد اشاره میکند به فردی که نقش امام علی را دارد و میگوید بالا بیا. آن گاه دست او را میگیرد و تا جایی که میتواند بالا میبرد و میگوید: «من کنت مولاه فعَلیُّ مولاه» هر کسی من مولا و رهبر او هستم، علی مولا و رهبر اوست.»
موج شادی و هیجان به راه میافتد و همه لبخندزنان صلوات میفرستند. لباس سفیدها یکی یکی جلو میروند و دست میدهند و تبریک میگویند.
ناگهان اتفاق جالبی میافتد: «تماشاچیها هم شتابان جلو میروند و دست میدهند و تبریک میگویند.»
این کتاب با ۴۸ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۳ هزار نسخه و قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.
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