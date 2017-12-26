۴۰هزار مددجوی معلول تحت پوشش بهزیستی استان مرکزی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان مرکزی، بهروز رفیعی با اشاره به فعالیت ها و خدمات بهزیستی در راستای کمک به نیازمندان و افراد تحت پوشش گفت: در حال حاضر ۴۰هزار مددجوی معلول تحت پوشش این نهاد بوده و از حمایت های بهزیستی بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه تلاش سازمان بهزیستی، کمک به مددجویان برای توانمندسازی و خودکفایی آنان و پرورش استعدادهای این قشر از جامعه در قالب طرح‌های اشتغالزایی است، افزود: تعهد بهزیستی برای ایجاد فرصت شغلی در این استان یک هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: بهزیستی در تلاش است با اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، معلولین و مددجویانی که توانایی و شرایط کار کردن را دارند، با آموزش و پرداخت تسهیلات خودکفا کند.

رفیعی همچنین با بیان اینکه ۷۰ درصد از اعتبارات بهزیستی استان مرکزی در حوزه پیشگیری و ساماندهی آسیب های اجتماعی و نگهداری از معلولان صرف می شود، ادامه داد: بهزیستی به اقشار آسیب پذیر نظیر کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و دختران فراری خدمات ارایه می کند.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود از تخصیص ۲۰۰میلیارد ریال اعتبار اشتغالزایی برای مددجویان استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۶۸ میلیارد ریال به منظور اشتغالزایی به بهزیستی استان مرکزی تعلق گرفت که امسال این اعتبار به ۲۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

وی با بیان اینکه امسال تاکنون ۱۴ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در عرصه های مشاغل خانگی، کشاورزی، دامپروری و... به مددجویان استان مرکزی پرداخت شده، اضافه کرد: مابقی این اعتبارات تا پایان سال جذب و توزیع تسهیلات اشتغالزایی در بین مددجویان تحت پوشش بهزیستی، بر اساس نیازمندی‌های شهرستان‌های استان انجام می‎گیرد.