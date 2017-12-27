به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی برای اینکه درباره پرونده های حقوقی این باشگاه در فیفا و دادگاه بین المللی ورزش توضیحاتی را به وزارت ورزش و جوانان ارائه دهد بعد از بازی با تراکتورسازی به دیدار مسعود سلطانی فر می رود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در نشست خود با وزیر ورزش تصمیم دارد درباره جزئیات پرونده فرناندو گابریل و لوکا ماریچ، بازیکنان اسبق پرسپولیس توضیحاتی را ارائه دهد.

باشگاه پرسپولیس با توجه به ضرب الاجل کمیته انضباطی فیفا مجبور است تا ۲۶ دی ماه طلب ۱۰۲ هزار دلاری گابریل را پرداخت کند در غیر اینصورت با کسر شش امتیاز روبرو می شود.