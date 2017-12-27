اسامی مصدومین زلزله بامداد امروز/ایست قلبی مرد ۵۸ساله به دلیل شوک

به گزارش خبرگزاری مهر، با اشاره به فوت مرد ۵۸ ساله به دلیل شوک زلزله و ایست قلبی در بیمارستان امام حسین(ع) گفت: بر اساس آخرین بررسی‌ها ۵۷ نفر به دلیل این حادثه مصدوم شده‌اند.

اسامی مصدومان به شرح زیر است:

۱ـ آرش صمدی ۲۴ ساله مرد ترومای دست راست، شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲ـ میثم شادمانی ۳۰ ساله مرد تروما به پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۳ـ محدثه یوسفی ۱۸ساله زن تروما به سر شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۴ـ آرین پاییزی ۳ ساله مرد تروما به دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۵ـ مهدی آجورلو ۴۲ ساله مرد تروما به پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۶ فاطمه ترکاشوند ۱۶ ساله زن تروما به سر شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۷ـ مهسا مرادی ۲۶ زن ترومای دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۸ـ اعظم زاده نور ۴۶ ساله زن بریدگی پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۹ـ ابوالفضل آجورلو ۳۶ ساله مرد ترومای پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۰ـ الهام رضایی ۲۸ ساله زن بریدگی دست راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۱ـ محمد علی آشنایی ۹ ساله مرد تروما به دست راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۲ـ محمد طاها کریمی ۵ ساله مرد تروما به پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۳ـ محمدحسین جهانی فر ۲۹ساله مرد ترومابه پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۴ـ بیتا فلاح ۳۹ ساله زن ترومابه دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۵ـ سحر حسابی ۴۶ ساله زن ترومای دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۶ـ مهدی نجف زاده ۴۵ سالهمرد ترومای کتف راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۷ـ مهدی جعفری ۱۷ سالهمرد پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۸ـ بهاره راهی ۲۷ساله زن پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۹ـ زهرا مرضی ۱۴ساله زن ترومای سر شهید مدنی تحت نظر اورژانس ۱

۲۰ آزیتا صحرایی ۶ ساله زن پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۱ـ مانی رضوان ۱۶ساله مرد پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۲ـ اسماعیل اقبالی ۳۱ساله مرد پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۳ـ طاهره تکلم ۶۴ ساله زن پهلوی راست شهید مدنی تحت نظر اورژانس ۱

۲۴ـ فرزانه بالایی ۲۲ ساله زن ترومای سر شهید مدنی تحت نظر اورژانس ۱

۲۵ـ مریم شاهین فر ۴۰ساله زن دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۶ـ سید حسین موسی راد ۴۲ساله مرد دست چپ شهید مدنی تحت نظر اورژانس ۱

۲۷ ـ زهرا نوری ۱۷ساله زن پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۸ـ سارا واعظی ۲۳ ساله زن زانوی پای راست امام علی(ع) تحت نظر اورژانس ۱

۲۹ـ حنانه اصغری ۳۳ ساله زن در رفتگی کتف راست البرز تحت نظر اورژانس ۱

۳۰ـ سکینه سلامتی ۵۵ ساله زن شکستگی دوبل ساق پا شریعتی بستری در بخش تخصصی ۱

۳۱ـ زهرا سلامتی ۵۰ساله زن شکستگی مچ دست شریعتی بستری در بخش تخصصی ۱

۳۲ـ اکرم کیهانی زن تروما پا شریعتی درمان سرپایی و ترخیص

۳۳ـ باران محمدیان ۸ماهه زن تروما به پا شریعتی درمان سرپایی و ترخیص

۳۴ ـمحمد رضا سلمانی ۴۰ ساله مرد تروما به پا شریعتی درمان سرپایی و ترخیص

۳۵ ـحسین مراد ترکاشوند ۸۱ ساله مرد شکستگی فمور شریعتی بستری در بخش تخصصی ۱

۳۶ـ مازیار جاهدی ۳۱ساله مرد پارگی کف پا شریعتی تحت نظر اورژانس ۱

۳۷ـ فرزانه بالانی زن ترومای کف پا شریعتی ترخیص

۳۸ـ هما شناسی ۴ ماهه زن تروما به دست شریعتی ترخیص

۳۹ـ خوشقدم بهرامی ۷۰ ساله زن تروما به بینی تخت جمشید درمان سرپایی و ترخیص

۴۰ـ مهری کامکار ۳۱ ساله زن شکستگی ساق چپ تخت جمشید بستری در بخش تخصصی ۱

۴۱ـ زینب متصدی آقابزرگی ۲۶ سالهزن ترومای مچ پای چپ تخت جمشید درمان سرپایی و ترخیص

۴۲ـ مریم زارع ۲۴ساله زن درد شکم (مادر باردار)، امام جعفر تحت نظر اورژانس

۴۳ـ افشین مهرانی ۳۰ ساله مرد تروما به پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۴۴ـ محدثه امیری ۲۷ ساله زن سقوط شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۴۵ـ آرزو خوشبخت ۲۷ساله زن ترومای سر شهید مدنی تحت نظر اورژانس

۴۶ـ علی سلیمانی ۵۸ساله مرد ایست قلبی تنفسی امام حسین فوت

۴۷ سمیرا کلانتری ۴۰ساله زن اضطراب درمان سرپایی و ترخیص

۴۸ـ آسیه توانا ۳۸ ساله زن تشنج درمان سرپایی و ترخیص

۴۹ ـ تینا روستایی ۱۲ساله زن اضطراب درمان سرپایی و ترخیص

۵۰ـ محمد قراگوزلو ۹۰ ساله مرد قلبی درمان سرپایی و ترخیص

۵۲ـ مسعود ثمودی ۲۸ساله مرد پارگی کف دست درمان سرپایی و ترخیص

۵۳ـ حسین مشکی ۴۶ساله مرد قلبی درمان سرپایی و ترخیص

۵۴ـ اشکان اسدی ۲۴ساله مرد تشنج درمان سرپایی و ترخیص

۵۵ـ وجیهه محمودیان ۴۱ساله زن قلبی درمان سرپایی و ترخیص

۵۶ـ پریسا چگینی ۲۳ ساله زن تنفسی درمان سرپایی و ترخیص

۵۷ـ علی حیدر پورمند ۶۲ ساله مرد سقوط، امام حسین درمان سرپایی و ترخیص