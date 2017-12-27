تدوین «وارنیش» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «وارنیش»، تدوین فیلم کوتاه «وارنیش» که از ماه گذشته با بازی پوریا فلاح، رویا جاویدنیا، حامد شریفی و هادی عامری جلوی دوربین رفته بود به پایان رسید.

مهناز رونقی کارگردان و تهیه کننده «وارنیش» درباره این فیلم گفت: همه افراد در مقاطع مختلف زندگی‌شان درگیر عواطف و احساسات و مدیریت آن هستند. «وارنیش» فیلمی اجتماعی است که به جامعه شناسی احساسات می پردازد. این فیلم بیش از هرچیز ماحصل تفکر و تجربیاتی است که از سال ها تدریس و مطالعاتم در دانشگاه به دست آورده ام.

این کارگردان درباره مراحل ساخت فیلم بیان کرد: در حال حاضر فیلمبرداری و تدوین این اثر تمام شده و در مراحل پایانی صداگذاری آن است.

فیلم کوتاه «وارنیش» با مدت زمان ۲۰ دقیقه روایتگر زندگی نویسنده ای است که با شرایط ویژه به زندگی ادامه می دهد.

از دیگر عوامل فیلم می توان به مهرداد خانی مدیر تولید، رامتین فیروزیان مدیر تصویربرداری، مسیح سراج مدیر صدابرداری، نهال صادقی منشی صحنه، عاطفه بغدادچی گریمور، اسماعیل حق پرست مشاور رسانه و تبلیغات و رامتین فیروزیان تدوینگر و اصلاحگر رنگ اشاره کرد.