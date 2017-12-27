به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «مستندنگار» همزمان با برگزاری هشتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» از فردا پنجشنبه ۷ دی ماه از شبکه مستند روی آنتن می رود.

برنامه تلویزیونی «مستندنگار» ویژه هشتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» با پخش آثاری در موضوعات سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، استکبارستیزی، مدافعان حرم، جنگ نرم و ملت قهرمان از فردا پنجشنبه ۷ دی ماه به مدت ۱۰ شب از ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

در این برنامه تلویزیونی یک ساعته، هر شب، یکی از مستندهای برتر جشنواره «عمار» پخش می‌شود.

گفتگو با کارگردان اثر پخش‌شده و گزارشی از اکران‌ فیلم‌های هشتمین جشنواره «عمار» در سینما فلسطین از بخش های مختلف این برنامه است.

در قسمت اول این برنامه، مستند «دو برادر» به کارگردانی محمدسعید غدیریان روی آنتن می‌رود.