«اسطوره بنیادها» به بازار نشر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اسطوره بنیادها» شامل ارج نامه ابوالقاسم اسماعیل‌پور، اثر محمد شکری فومشی، سمیرا نیک نوروزی و میثم محمدی به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب چندی پیش توسط ناشر رونمایی و معرفی شد. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات و نوشته های برخی اندیشمندان، همکاران، دوستان و مخاطبان ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق را درباره تحقیقات و پژوهش های این محقق شامل می شود. اسماعیل پور سراسر عمر علمی خود را به طور تخصصی به شناخت کیش مانوی از راه اساطیر و ادبیات صرف کرده است. او علاوه بر این، در حوزه های دیگر علوم انسانی، به ویژه نقد ادبی و اسطوره شناسی نیز فعالیت های زیادی داشته است.

اسماعیل پور متولد سال ۱۳۳۳ در شهر بابل است. او استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه شهید بهشتی است و سابقه تدریس در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مازنداران را نیز در کارنامه دارد.

ارج‌نامه مورد نظر ۲۸ مقاله را در ۳ بخش اصلی شامل می‌شود که بخش اولش، «فرهنگ و زبان‌های باستانی»، بخش دوم «ادبیات» و بخش سوم هم دربرگیرنده مقالات خارجی است. کار گردآوری و آماده کردن این مقالات توسط محمد شکری فومشی انجام شده و دیگر دست اندرکاران تولید این کتاب، وی را در این راه یاری کرده اند.

بخش اول کتاب ۹ مقاله دارد که عناوینشان به این ترتیب است: «آینه گردانی»، «معرفی نسخه خطی یسنای کتابخانه وزیری»، «طرح مقدماتی برای نگارش تاریخ ادبیات مانوی؛ بازخوانی برخی محورها»، «نشانه‌ای از حضور مانویان در ایران در سده شانزدهم میلادی»، «ایزدان و بازرگانان در کتیبه‌های سغدی سند علیای پاکستان»، «خوانش واژه تَرّوک یا تَرنَگ»، «کتیبه ابنون و ایمپرفکت در فارسی میانه»، «گونه‌شناسی تطبیقی هشت مهر موزه تخت جمشید» و «مقدمه ای بر تبیین اسطوره‌های بنیان گذار شهر مدرن از برج بابل تا دون ژوانی».

بخش دوم هم ۱۲ مقاله دارد که به این ترتیب چاپ شده اند: «سیر تحول نثر فارسی دری تا دوره صفویه»، «بررسی نمادپردازی های گیاهان در شاهنامه فردوسی بر مبنای رویکرد اسطوره شناسی تطبیقی و روش تحلیل الگویی»، «پرواز با آخرین پر سیمرغ»، «دیرینه شناسی مضمون زن در ادبیات معاصر (بررسی چرایی تغییر مضمون/زن در ادبیات معاصر با رویکرد دیرینه شناسی میشل فوکو)»، «اشعار سیاسی معروف الرصافی و ملک الشعرای بهار: یک بررسی تطبیقی»، «مهندسی یک رمان: داستان نوشتن داستان»، «جنگ نامه، نه حماسه»، «درآمدی بر ساخت واژه ارزش مدار در زبان فارسی»، «باورهای بی بنیاد در متن کتاب مرجع: بررسی موردی برهان قاطع»، «بخش هایی از یک نصاب طبری نو یافته»، «تفسیر قرآن کریم با ترجمه به زبان طبری» و «طبریات نسخه نظامی کتابخانه ملی پاریس».

در بخش «مقالات خارجی» هم ۷ مطلب درباره پژوهش های اسماعیل پور درج شده است.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

روییدن گیاه از خون یا نطفه انسانی که ناجوانمردانه به قتل رسیده، یکی از تجلیات گیاه تباری است. این مسخ و دگرگونی انسان یا ایزدی که ظالمانه کشته شده، به صورت گیاه، بدان معناست که روح وی در گیاه حلول کرده، زندگی روحانی او در این نبات ادامه یافته است. از جمله در اساطیر مصر، پس از کشته شدن ازیریس، از پیکر او گندم، گیاه Maat و نیز انواع همه گیاهان می روید. در اساطیر یونانی، پس از مرگ آدونیس، از خون او گل شقایق نعمانی رویید. همچنین در این اسطوره، وقتی آفرودیت، پس از زخمی شدن آدونیس به یاری دلداده اش شتافت، پایش به خاربوته تمشک گرفت و خونین شد و از خون او، رزهای سفید به سرخی گراییدند. همچنین درباره آتیس، از مظاهر فرهنگ باروری یونان و روم، نقل کرده‌اند که وقتی او به خاطر رشک و عشق سی بل _ مادر خدایان و از ایزدبانوان باروری _ به جنون مبتلا شد و خود را مثله کرد و مُرد، پس از مرگش گل هایی چون بنفشه از مقبره او سر از خاک بیرون آوردند، تا به این صورت، آتیس در حال مرگز نیز به زندگی پوشیده و آرام خود [در کالبد نمادین گل ها] ادامه دهد.

«اسطوره بنیادها» با ۴۲۷ صفحه، شمارگان ۷۰۰ نسخه و قیمت ۳۸ هزار تومان منتشر شده است.