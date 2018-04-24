به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جلد از مجموعه «داستان های محبوب من» با انتخاب علی اشرف درویشیان و رضا خندان به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب مربوط به گزینش ها و نقدوبررسی‌های درویشیان و خندان از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۹ است. این کتاب، سیصدوچهل‌ویکمین عنوان از مجموعه «داستان فارسی» است که این ناشر چاپ می کند.

از جلد اول و دوم مجموعه «داستان های محبوب من» که به دهه ۷۰ اختصاص دارد تا جلد هفتم، یک دوره ۸۰ ساله داستان های کوتاه ادبیات ایران انتخاب و نقد و بررسی شده اند. زنده یاد درویشیان در مقدمه ای که سال ۹۵ و پیش از درگذشتش، برای جلد هفتم نوشته، اشاره کرده که ۱۷ سال پیش با رضا خندان در نظر داشته اند که مجموعه ای از داستان های کوتاه نویسندگانی را که مهاجرت کرده اند، در مجلدی گردآوری کرده و همچنین مجموعه ای از نویسندگان مطرح خارجی را نیز تدوین کنند. بعد هم داستان های دهه ۸۰ به این طرح افزوده شده اند.

جلد هفتم این مجموعه که با فاصله زیادی نسبت به جلد ششم منتشر می شود، به چهار دهه آغازین داستان نویسی مدرن ایران اختصاص دارد. با احتساب این مجلد، تا به حال در مجموعه «داستان های محبوب من» حدود ۲۰۰ داستان کوتاه فارسی چاپ شده که مربوط به سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۷۹ هستند. چهار دهه ابتدایی داستان نویسی مدرن ایران، به نسبت دهه های بعد، تعداد داستان نویسان و داستان های کوتاهشان، اندک است. به همین دلیل گزیده داستان های این چهل سال در یک جلد این مجموعه تدوین شده اند.

این کتاب ۱۳ داستان را از این نویسندگان به همراه نقد و بررسی شان شامل می شود:

«فارسی شکر است» از محمدعلی جمالزاده، «شیرین کلا» از محمد حجازی، «خانه پدری» از سعید نفیسی، «تاریکخانه» از صادق هدایت، «در جست و جو» از م.ا.اعتمادزاده، «مسیو الیاس» از صادق چوبک، «اشکها» اثر سیمین دانشور، «بچه مردم» نوشته جلال آل احمد، «آذر، ماه آخر پائیز» نوشته ابراهیم گلستان، «گیله مرد» نوشته بزرگ علوی، «قصه عینکم» از رسول پرویزی، «سراسر حادثه» نوشته بهرام صادقی و «شب نشینی باشکوه» از غلامحسین ساعدی.

این کتاب با ۳۵۱ صفحه، شمارگان ۷۰۰ نسخه و قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر شده است.