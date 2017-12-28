افزایش نرخ رسمی ۳۲ ارز/دلار؛ ۳۶۷۴ تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (پنجشنبه هفتم دی ماه) با ۳۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۷۴۰ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۹۸ ریال رشد ۴۸ هزار و ۴۱۰ ریال و هر یورو با ۲۲۸ ریال افزایش ۴۲ هزار و ۹۷۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوییس ۳۶ هزار و ۶۳۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۶۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۷۱ ریال، کرون دانمارک ۵ هزار و ۷۷۳ ریال، روپیه هند ۵۶۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۹ هزار و ۸۲۳ ریال، دینار کویت ۱۱۹ هزار و ۴۳۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۲ هزار و ۶۰۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۱ هزار و ۹۰۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۶۱۶ ریال، ریال عمان ۹۳ هزار و ۸۱۷ ریال و دلار کانادا ۲۸ هزار و ۵۵۸ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۴۱ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۴۵۶ ریال، روبل روسیه ۶۲۶ ریال، ریال قطر ۹ هزار و ۹۱۰ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۳۸ ریال، لیر سوریه ۷۱ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۹۳ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۶۲۰ ریال، دینار بحرین ۹۵ هزار و ۹۳۸ ریال، دلار سنگاپور ۲۶ هزار و ۹۳۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۶۵ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۹۴۸ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۴۸۴ ریال، دینار لیبی ۲۶ هزار و ۴۹۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۵۱۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۰هزار و ۵۴۳ ریال، رینگیت مالزی ۸ هزار و ۸۴۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۳ هزار و ۶۵۳ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۸۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۱۳۴ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۲۲۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۸۷ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۶۱۲ ریال ارزش‌گذاری شد.