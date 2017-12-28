سپاه در تامین امنیت پروازها عملکرد کاملا موفقی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا دشتی صبح پنجشنبه در دیدار مدیران ارشد شرکت پایانه های نفتی ایران اظهار کرد: هدف ما آسایش و امنیت در کنار احترام متقابل در جزیره مهم و حیاتی است.

وی افزود: خادمان ملت ایران اسلامی در سپاه فرودگاه خارگ در آمادگی کامل برای ایجاد امنیت و آرامش برای مسافران و کارکنان صعنت در جزیره خارگ را دارد و با پشتوانه همین مردم شریف امنیت تمامی پروازها در کشور برقرار شده است.

فرمانده سپاه فرودگاه خارگ تصریح کرد: امنیت زمینی و امنیت پرواز ساماندهی و آموزش بسیار به روز ماموریت خود را تا به امروز بصورت ١٠٠ درصد موفق بوده است.

محمد نورزوی فرد مدیریت عملیات عمومی اظهار کرد: فرمان تاریخی امام در تشکیل سپاه حفاظت فرودگاه یکی از آینده‌نگر و اینده پژوهترین فرمان های امام (ره) بود که امروز نظام از برکات ان استفاده می‌کند. کشورهای همسایه ایران اسلامی کانون تاخت و تاز داعش قرار گرفته و ایران اسلامی هم اکنون کانون ارامش منطقه و مورد اطمینان تمامی دولت‌ها است.

وی افزود: فرودگاه جزیره خارگ یکی از فرودگاه‌های مهم کشور و عملیاتی وزارت نفت است که با حضور دریادلان سپاه حفاظت هوایی شاهد عبور و مرور امن تمامی پروازهای ورودی و خروجی از این فرودگاه هستیم. مدیرعامل شرکت پایانه‌ها دستور تشکیل کار گروه مجزا برای بررسی امور این فرودگاه صادر کرده‌اند که به صورت روزانه امورات این فرودگاه بررسی و رفع اشکال می‌شود.

نوروزی‌فرد تصریح کرد: سپاه حفاظت فرودگاه تضمین آرامش و امنیت تمامی مسافرت هوایی در کشور است، برادران شما در وزارت نفت جدا از ساختار بسیج و سپاه کشور نیستند و آمادگی ارائه خدمات در حد توان خود عزیزمان در این ارگان انقلابی هستیم.

عباس اسد روز مدیر پایانه نفتی خارگ اظهار کرد: امنیت هوایی برای کسانی که روزهای پر التهاب دهه شصت را به یاد داشته باشند به اهمیت راه اندازی این سازمان پی خواهند برد و رویایی امنیت پرواز در ایران با تدبیر امام (ره) به حقیقت پیوست.

وی افزود: خداوند را شاکر هستیم که امنیت کامل در پروازهای ایران وجود دارد، بخش اعظم صادرات نفت کشور از این جزیره انجام میشود که مرکز سقل این صادرات همین فرودگاه است، برخی اوقات همه تکیه ما در این حوزه عملیاتی همین فرودگاه است، الحمدالله در حوزه امنیتی هیچ مشکلی در جزیره خارگ نداشته‌ایم.

اسدروز تصریح کرد: مدیریت کلان شرکت پایانه ها نگاه مثبت به ارائه خدمات به سیستم های همجوار دارد و امیدوار هستم بتوانیم خدمات شایسته ای به برادرانمون در سپاه ارائه دهیم.