مبلغان با ترویج فرهنگ دینی در برابر تهدیدات جنگ نرم بایستند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجت الاسلام حسن رقیمی در دیدار با روحانیان مستقر استان هرمزگان با اشاره به شکل گیری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در جهان گفت: این جبهه زمانی جنگ سخت م دارد، در طول 40 سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی، جبهه نرم برقرار بوده و روحانیان، افسران و فرماندهان این جبهه هستند.

وی افزود: هرکس در هرجایی که فعالیت می کند باید محل تبلیغ خود را مرکز عالم بداند به این معنا که یک روحانی مستقر در شهر و یا روستا، مسؤولیت کشوری دارد و باید در راستای اعتلای فرهنگ دینی در جامعه تلاش کند.

مدیر کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: روحانیان مستقر با قدرت بیان و نفوذ خود می توانند در کاهش آسیب های اجتماعی در روستاها بسیار موثر باشند.

حجت الاسلام رقیمی با اشاره به هجمه فرهنگی دشمنان در این برهه حساس زمانی، بیان داشت: مبلغان میدان‌داران حوزه فرهنگ عمومی هستند از این رو باید با ترویج فرهنگ دینی و اسلامی در برابر این تهدیدات بایستند.

وی تاکید کرد: نکته مهم در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی این است که در این جبهه به خوبی جایگاه خودمان را نشناخته ایم و به وظایف و رسالت مان آگاهی نداریم، بایستی از این جبهه شناخت لازم را داشته باشیم و با آگاهی کافی بتوانیم تمامی زاویای جبهه انقلاب فرهنگی را رصد کنیم.

مدیر کل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به تاثیرگذاری حضور روحانیان مستقر در روستاها و مناطق دورافتاده گفت: مسؤولان نیز به خوبی این مهم را درک کرده اند، روحانیان مستقر به عنوان پدر آن مجموعه که بالای سرش هستند یک تکلیف بر عهده دارند که تکلیف شان ازباب همین جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام رقیمی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم جایگاه روحانیت خدشه دار شود بیان داشت: مردم در روستا و شهر، نگاه شان به روحانیان است و رفتار و عملکرد شما در دیدگاه آنان تاثیر دارد.

وی با اشاره به وظایف و رسالت های روحانیان مستقر در روستاها گفت: روحانیان مستقر افزون بر اجرای مراسم مذهبی همچون اقامه نمازهای جماعت و بیان احکام شرعی، در نشست با اقشار مختلف به ویژه جوانان به سؤالات دینی و فرهنگی مخاطبان پاسخ می‌دهند.

وی در ادامه افزود: برای مقابله با جبهه معارض انقلاب، امکانات خوب و مناسبی نظیر نیروی انسانی، اخلاص، دعای خیر امام زمان(عج) و عنایت الهی در اختیار داریم.

مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه جبهه رحمان در مقابل جبهه شیطان قرار گرفته است، تصریح کرد: می‌بایست تکلیف‌مان را در آن عرصه‌ای که قرار گرفته‌ایم به خوبی بشناسیم و به آنها عمل کنیم.

رقیمی ادامه داد: چشم همه به این است که روحانیون برای کاهش و رفع آسیب های اجتماعی، آستین بالا بزنند، بنابراین باید به عنوان متکفل مردم، از آنان دستگیری کنیم‌.

وی بیان داشت: روحانیون مستقر در روستاها علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی باید به امورات اجتماعی و اقتصادی مردم نیز بپردازند، همچنین به طور ویژه در حوزه تربیت ورود و نیروهایی را تربیت کنند.

مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی همچنین تاکیدکرد: در روستاها، ظرفیت‌ها و استعدادهای خیلی بالایی در بین جوانان و نوجوانان وجود دارد که روحانیون مستقر می‌بایست این ظرفیت‌ها را کشف، شناسایی و تربیت کنند.

رقیمی بیان داشت: امروز موضوع آسیب‌های اجتماعی، بررسی و رفع آنها در دستور کار مسؤولان کشوری قرار گرفته است، بنابراین روحانیون بهترین کسانی هستند که می‌توانند در این حوزه گام بردارند و کار کنند.

وی با بیان اینکه تعبیر رهبر معظم انقلاب در برابر هجمه فرهنگی دشمنان، مقوله آتش به اختیار است، بیان کرد: آتش به اختیار یعنی برنامه‌ریزی دقیق، منظم و قابل دفاع با رعایت موانع و عمل درست به آن با شرط تشخیص درست که در این امر، از روحانیان انتظار بیشتری می‌رود که سنجیده و قابل دفاع عمل کنند تا بتوانیم در راستای رفع دغدغه‌های معظم له گام‌های اساسی برداریم.

مدیرکل امور مبلغین و مساجد سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه نباید در رابطه با ارائه خدمات به روحانیون مستقر در استان‌ها کوتاهی شود، گفت: امکانات کافی برای روحانیون باید وجود داشته باشد تا بتوانند با خیال راحت وظیفه دینی خود را به نحو احسن انجام دهند.

رقیمی با تاکید بر اینکه روحانیون مستقر در استان‌ها، در خط مقدم فعالیت‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، افزود: توصیه من به روحانیون این است که جایگاه خود را حفظ کنند و نگذارند گردی روی این جایگاه خوب روحانیت بنشیند.