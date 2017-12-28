دعوت جهاد اسلامی از فلسطینی ها برای شرکت در جمعه خشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز پنجشنبه از فلسطینی ها خواست که در تظاهرات و راهپیمایی حمایت از قدس و مسجد الاقصی در روز جمعه مشارکت کنند.

در بیانیه جهاد اسلامی آمده است: راهپیمایی خشم، فردا پس از اقامه نماز جمعه از مقابل مسجد شهید عزالدین قسام در بیت لاهیا در شمال غزه شروع خواهد شد.

از سوی دیگر در نابلس ۲۰ فلسطینی بر اثر شلیک گاز اشک آور از سوی صهیونیستها مصدوم شدند. دو فلسطینی نیز به ضرب گلوله شهرک نشینان صهیونیست در نابلس زخمی شدند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین ۱۴ فلسطینی را در سراسر کرانه باختری بازداشت کردند.

شهرک نشینان صهیونیست در بورین در نزدیکی نابلس به فلسطینی ها حمله ور شدند.

همچنین ۱۱۲ صهیونیست از باب المغاربه در میان حمایت قوی نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی وارد شدند و دست به تحرکات تحریک آمیز زدند.