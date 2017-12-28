علی رامز بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مرزبان کارگردان با سابقه تئاتر ایران و همچنین خانواده مرحوم علی رامز اعلام کردند که این هنرمند پیشکسوت پس از گذراندن دوره طولانی از بیماری و بستری بودن در بیمارستان، ساعتی قبل بر اثر کهولت و نارسایی کبد، در سن ۹۰ سالگی در منزل خود دار فانی را وداع گفت.

علی رامز در سال ۱۳۰۶ در تهران متولد شد. وی پس از گذراندن دوره دبستان به دبیرستان صنعتی تهران (ایران و آلمان سابق) وارد شد و بواسطه آشنایی با افرادی چون عزت الله انتظامی و زنده یاد هوشنگ بهشتی به تئاتر تهران آن زمان راه پیدا کرد. در سال ۱۳۲۷ دوره کلاس تئاتر زنده یاد عبدالحسین نوشین را گذراند که پس از ۸ ماه به تعطیلی گرایید.

زنده یاد رامز پس از فارغ التحصیل شدن در رشته برق در سال ۱۳۲۸ وارد مدرسه پست و تلگراف و تلفن شد و پس از ۲ سال در سال ۱۳۳۰ وارد خدمت وزارت و از آنجا به شرکت مخابرات ایران منتقل شد. طی سال های خدمدت موفق به دریافت دیپلم ششم ریاضی شد و در سال ۱۳۴۷ به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران راه یافت. در سال ۱۳۵۱ با درجه شاگرد اولی تحصیلات را به پایان رساند و در همان سال موفق به اخذ بورس تحصیلی از کشور بلژیک گردید.

وی در طول مدت اشتغال تنها توانست در ۲ فیلم سینمایی و چند برنامه تلویزیونی و یک نمایش «ملاقات بانوی سالخورده» به کارگردانی زنده یاد حمید سمندریان شرکت کند. در سال ۱۳۶۰ به بازنشسته شد و از آن پس به صورت دلخواه به کار خود ادامه داد. زنده یاد رامز در طول فعالیت هنری خود موفق به حضور در چندین فیلم سینمایی، چندین تئاتر و سریال های متعدد تلویزیونی از جمله «امیر کبیر»، «وزیر مختار»، «مرغ حق»، «یکی از این روزها»، «پاییز بلند»، «شمارش معکوس»، «محاکمه»، «عبور از خط سرخ» و «قضیه اوپنهایمر» شد.

زنده یاد علی رامز در تمامی نمایش های کارگردانی شده توسط هادی مرزبان به عنوان بازیگر حضور داشته و بیش از ۳۰ سال با گروه تئاتر «حرکت» همکاری مستمر داشته است.

طی تماس هایی که با خانواده زنده یاد علی رامز برقرار شد، مراسم تشییع و خاکسپاری این هنرمند فقید متعاقبا اعلام می شود.

خبرگزاری مهر درگذشت علی رامز را به خانواده این هنرمند پیشکسوت و خانواده هنر تسلیت می گوید.