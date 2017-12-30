به گزارش خبرنگار مهر، فیلمهای کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری، «دیدن» به کارگردانی سهیل امیرشریفی، «دختری در میان اتاق» به کارگردانی کریم لک زاده، «آقای احمدی و یک سفر ساده» به کارگردانی سارا ساغری، «حیوان» به کارگردانی بهمن و بهرام ارک، «نگاه» به کارگردانی فرنوش صمدی، «جای منو تو اتاق بنداز» به کارگردانی امیر توده روستا، «مرضیه» به کارگردانی درناز حاجیها، «هنوز نه» به کارگردانی آرین وزیردفتری، «والها» به کارگردانی بهنام عابدی، «سبز کلهغازی» به کارگردانی آرمان خوانساریان یازده فیلم کوتاهی هستند که در این دوره جشنواره فیلمهای ایرانی پراگ رقابت خواهند کرد.
هفتمین دوره جشنواره فیلمهای ایرانی پراگ با هدف به نمایش گذاشتن آثار فیلمسازانی که بدون توجه به مناسبات بیرونی تنها با اتکا به خلاقیت خود فیلم میسازند از تاریخ ۹ تا ۲۰ ژانویه برابر با ۱۹ تا ۳۰ دی ماه در سه شهر جمهوری چک برگزار خواهد شد.
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