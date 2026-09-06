کشتی ۱۴۱ متری حامل ۵ هزار تن غلات در بندر آستارا پهلو گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به ورود کشتی «Alpha Aquilon» حامل پنج هزار و ۳۸ تن گندم به مجتمع بندری آستارا گفت: این محموله از یکی از بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر وارد منطقه ویژه اقتصادی آستارا شده و عملیات تخلیه آن با استفاده از تجهیزات کاملاً مکانیزه در حال انجام است.

وی افزود: این کشتی چندمنظوره و سنگین بر با طول ۱۴۱ متر و عرض ۱۷ متر که تحت پرچم کشور روسیه فعالیت می کند، با رویه واردات وارد کشور شده و تخلیه آن از طریق دستگاه شیپ‌آنلودر (سیستم تخلیه مکانیزه) با ظرفیت ۳۰۰ تن در ساعت انجام می‌شود؛ محموله نیز بدون توقف و به‌صورت مستقیم به سیلوهای غلات مجتمع منتقل خواهد شد.

فرماندار آستارا با اشاره به اهمیت این عملیات گفت: ورود این کشتی حامل غلات نشان‌دهنده توانمندی بندر آستارا در پذیرش شناورها، تخلیه کاملاً مکانیزه و انتقال مستقیم کالاهای فله به مراکز نگهداری است و این ظرفیت‌ها نقش مهمی در افزایش سرعت جابه‌جایی کالا و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل دارد.

درمانی ادامه داد: مجتمع بندری آستارا با برخورداری از زیرساخت‌های بندری، سیلوهای استاندارد و تجهیزات تخلیه و بارگیری، یکی از نقاط راهبردی حمل‌ونقل دریایی در شمال کشور است و می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین کالاهای اساسی داشته باشد.

فرماندار آستارا با اشاره به اقدامات زیرساختی در این مجتمع بندری اظهار کرد: عملیات لایروبی و بهسازی کانال دسترسی بندر با هدف تأمین عمق ایمن برای تردد شناورها در حال انجام است و استمرار این اقدامات، ظرفیت پذیرش کشتی‌های بزرگ‌تر و افزایش حجم جابه‌جایی کالا را فراهم خواهد کرد.

وی تأکید کرد: بندر آستارا از جمله بنادر خصوصی کشور است که توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و مدیریت آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و این مدل مدیریت، سرعت توسعه و بهره‌وری را افزایش داده است.

درمانی ورود این محموله را گامی مهم در تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی دانست و افزود: با تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و ادامه لایروبی، بندر آستارا می‌تواند به یکی از پایانه‌های اصلی تخلیه غلات در شمال کشور تبدیل شود.