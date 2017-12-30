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۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۳

اطلاعیه فدراسیون فوتبال در مورد ثبت نام و فروش بلیت های جام جهانی

اطلاعیه فدراسیون فوتبال در مورد ثبت نام و فروش بلیت های جام جهانی

فدراسیون فوتبال در دومین اطلاعیه خود توضیحاتی در مورد ثبت نام و فروش بلیت های جام جهانی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بدینوسیله به استحضار مشتاقان و هواداران فوتبال می رساند که با توجه به قرارداد ثبت نام و فروش بلیت های جام جهانی  مابین  فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا ) و فدراسیون فوتبال ایران  و الزامات قانونی و مقررات مندرج در این قرارداد فدراسیون فوتبال ایران تنها نهاد رسمی در ایران خواهد بود که می تواند اقدام به ثبت نام و فروش بلیت بازیهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به هواداران و تماشاگران ایرانی نماید.

لذا علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و تهیه بلیت بازیهای تیم ملی در جام جهانی از  ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۹ دیماه ۹۶ تا ساعت  ۱۴ روز پنج شنبه مورخ ۲۸ دی ۹۶  از طریق پرتال سامانه ثبت نام بلیت های جام جهانی در وب سایت فدراسیون فوتبال به آدرس http://ffiri.ir مراجعه نمایند.

کد مطلب 4186206
رضا خسروي

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