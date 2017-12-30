اطلاعیه فدراسیون فوتبال در مورد ثبت نام و فروش بلیت های جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بدینوسیله به استحضار مشتاقان و هواداران فوتبال می رساند که با توجه به قرارداد ثبت نام و فروش بلیت های جام جهانی مابین فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا ) و فدراسیون فوتبال ایران و الزامات قانونی و مقررات مندرج در این قرارداد فدراسیون فوتبال ایران تنها نهاد رسمی در ایران خواهد بود که می تواند اقدام به ثبت نام و فروش بلیت بازیهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به هواداران و تماشاگران ایرانی نماید.

لذا علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و تهیه بلیت بازیهای تیم ملی در جام جهانی از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۹ دیماه ۹۶ تا ساعت ۱۴ روز پنج شنبه مورخ ۲۸ دی ۹۶ از طریق پرتال سامانه ثبت نام بلیت های جام جهانی در وب سایت فدراسیون فوتبال به آدرس http://ffiri.ir مراجعه نمایند.