افزایش ۲۰ درصدی زندانیان جرایم غیرعمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، همزمان با میلاد امام حسن عسگری علیه‌السلام جشن آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان تهران با مشارکت خیرین، کسبه و جمعی از مسئولین قضایی در صحن مطهر امام زاده زید واقع در بازار بزازان برگزار شد.

سید اسدالله جولایی در این مراسم معنوی ضمن ارایه آماری از عملکرد نمایندگی‌های ستاد دیه گفت: از ابتدای تاسیس ستاددیه در سال ۶۸ تاکنون نزدیک به ۱۱۰ هزار زندانی نیازمند غیربزهکار از بند حبس رهایی یافته‌اند که بخش عمده‌ای از اعتبارات لازم در جهت آزادی این افراد از محل کمک‌های مردمی تامین شده است.

وی یادآور شد: سال گذشته ۹ هزار و ۱۴۳ نفر با گذشت ۲۸۰ میلیاردی اولیاءدم و شکات از زندان‌های سراسرکشور آزاد شدند که سرانه آزادی هر مددجو رقمی معادل ۴۰ میلیون است.

مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به آمار محکومان غیرعمد دربند ندامتگاه‌های کشور اظهار کرد: هم اکنون ۱۲ هزار زندانی با مبلغ بدهی ۹۰۰ میلیارد تومان در حبس بسرمی‌برند که با انجام تحقیقات دقیق هشت هزار نفر این جمعیت کیفری واجد شرایط احصاء شده‌اند.

در ادامه این برنامه، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران ضمن تقدیر از کمک‌های نیکوکاران در راستای حبس‌زدایی از زندان‌ها گفت: سال گذشته ۷۹۶ زندانی جرایم غیرعمد با کمک خیرین طعم شیرین آزادی را چشیدند که اگر این حمایت‌های خداپسندانه نبود به دلیل نبود پشتوانه مالی این دسته از زندانیان بسیاری از آن‌ها تا ماه‌ها و بلکه تا سال‌ها در بند حضور داشتند.

وی افزود: در ۹ ماهه امسال نیز ۵۴۵ زندانی غیرعمد با بدهی ۶۵ میلیارد تومانی از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند که این اقدام حسنه نیز با کمک صد در صدی خیرین خداجو محقق شده است.

مدیرکل زندان‌های تهران با اشاره به افزایش آمار آزادی زندانیان در استان تهران نسبت به سال گذشته اظهار امیدواری کرد که با کمک خیران زمینه آزادی تعداد بیشتری از ۷۱۵ زندانی غیرعمد حال حاضر زندان‌های این استان فراهم شود. البته به دلیل مبلغ سنگین ۹۴ میلیارد تومانی این محکومان همیاری بیشتر طلبکاران خصوصی نیز در روند رسیدگی موثر خواهد بود. شکاتی که همواره در خط مقدم آزادی زندانیان نیازمند بوده و هستند.

در این جشن گلریزان که با نمایش یک فیلم از وضعیت محکومان غیرعمد همراه بود، با جمع‌آوری مبلغی معادل ۶۰۰ میلیون ریال زمینه آزادی تعداد ۳ نفر از زندانیان تحت حمایت ستاد دیه فراهم شد.