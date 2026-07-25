سه پرواز مستقیم اربعین از همدان به نجف برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی گفت: در راستای تسهیل سفر زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) سه پرواز مستقیم از همدان به نجف در روزهای چهارشنبه ۷ مرداد، دوشنبه ۱۲ مرداد و پنج‌شنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۷:۱۵ برقرار شده است.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام در خدمت‌رسانی به زائران اربعین افزود: برقراری این پروازها، گامی موثر در کاهش مشکلات سفر و تسهیل جابه‌جایی زائران است و می‌تواند در توسعه خدمات فرودگاه همدان نیز نقش‌آفرین باشد.

نماینده مردم همدان، فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین بر تداوم پیگیری‌ها برای افزایش مسیرهای پروازی استان همدان تاکید کرد.