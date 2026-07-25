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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

سه پرواز مستقیم اربعین از همدان به نجف برقرار شد

سه پرواز مستقیم اربعین از همدان به نجف برقرار شد

همدان- نماینده مردم همدان، فامنین در مجلس گفت: پروازهای مستقیم اربعین از فرودگاه بین‌المللی سپهبد شهید علی شادمانی همدان به مقصد نجف اشرف در سه نوبت در مرداد ماه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی گفت: در راستای تسهیل سفر زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) سه پرواز مستقیم از همدان به نجف در روزهای چهارشنبه ۷ مرداد، دوشنبه ۱۲ مرداد و پنج‌شنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۷:۱۵ برقرار شده است.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام در خدمت‌رسانی به زائران اربعین افزود: برقراری این پروازها، گامی موثر در کاهش مشکلات سفر و تسهیل جابه‌جایی زائران است و می‌تواند در توسعه خدمات فرودگاه همدان نیز نقش‌آفرین باشد.

نماینده مردم همدان، فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین بر تداوم پیگیری‌ها برای افزایش مسیرهای پروازی استان همدان تاکید کرد.

کد مطلب 6898361

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