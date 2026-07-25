به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ اسماعیل شریعت‌ منش در نشست شورای اداری شهرستان اراک اظهار کرد: معرفی درست حماسه‌های تاریخی استان مرکزی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر است و دستگاه‌ها باید متناسب با مأموریت خود در زمینه تبیین این روز نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به جایگاه پنجم مرداد در تاریخ استان مرکزی افزود: در این روز طی سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ سه رویداد مهم شامل عملیات رمضان، بمباران مراکز صنعتی و عملیات مرصاد رقم خورده که هر کدام بخشی از تاریخ مقاومت مردم این استان را شکل داده‌اند.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج اراک بیان کرد: ثبت پنجم مرداد در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز ایثار و مقاومت استان مرکزی» فرصت مناسبی فراهم کرده تا این مناسبت بیش از گذشته برای جامعه، به‌خصوص نوجوانان و جوانان، معرفی شود.

شریعت‌منش با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای گفت: هدف اصلی، شناساندن ابعاد مختلف این روز است و برای تحقق این موضوع باید از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی، مدیریت شهری و تشکل‌های مردمی بهره گرفت.

وی ادامه داد: سپاه مجموعه‌ای از محتواهای مرتبط با پنجم مرداد را آماده کرده است که در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا در برنامه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت اظهار کرد: برای معلمان درس آمادگی دفاعی و مربیان پرورشی، برنامه‌های آموزشی پیش‌بینی شده تا این موضوع از ابتدای سال تحصیلی در میان دانش‌آموزان تبیین شود.

وی همچنین بر نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در معرفی این مناسبت تأکید کرد و گفت: فضاسازی محیطی، نامگذاری معابر، برگزاری نمایشگاه‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی می‌تواند به دیده شدن بیشتر این روز کمک کند.

شریعت‌منش افزود: دانشگاه‌ها، ادارات و نهادهای مختلف نیز می‌توانند با برگزاری نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های جهاد تبیین و برنامه‌های فرهنگی، زمینه آشنایی بیشتر جامعه با فرهنگ ایثار و مقاومت را فراهم کنند.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج اراک با اشاره به ظرفیت بخش‌های مختلف استان گفت: ورزش و جوانان می‌تواند رویدادهای ورزشی با محوریت پنجم مرداد برگزار کند و مجموعه صنعت نیز با اجرای برنامه‌هایی مانند بازدیدهای روایت‌محور از واحدهای صنعتی، تجلیل از کارگران پیشکسوت و دیدار با خانواده شهدای کارگر در معرفی این حماسه نقش داشته باشد.

وی نقش هنر و فضای مجازی را در جذب مخاطب مهم دانست و اظهار کرد: تولید آثار کوتاه رسانه‌ای، راه‌اندازی پویش‌های فرهنگی، برگزاری مسابقات مجازی و حمایت از تولیدات هنری مرتبط با این مناسبت، از راهکارهای مؤثر برای ارتباط با نسل جدید است.

شریعت‌منش مردمی‌سازی برنامه‌های پنجم مرداد را ضروری دانست و گفت: حضور مساجد، اصناف، گروه‌های جهادی و اقشار مختلف مردم موجب می‌شود این مناسبت از یک برنامه مناسبتی فراتر رفته و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی از آماده‌سازی دو اثر مکتوب درباره حماسه‌های مرتبط با پنجم مرداد خبر داد و گفت: کتاب «نفاق در کمین» با موضوع نقش لشکر ۷۱ روح‌الله در عملیات مرصاد آماده انتشار است و کتاب کودک «ناصر، ناصر می‌شود» با محوریت زندگی شهید ناصر بختیاری نیز برای چاپ آماده شده است.

جانشین ناحیه مقاومت بسیج اراک تصربح کرد: برگزاری نمایشگاه و غرفه عرضه کتاب در مرکز شهر نیز از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ایام بزرگداشت پنجم مرداد است تا شهروندان با ابعاد مختلف این حماسه تاریخی بیشتر آشنا شوند.