اعزام اورژانس همدان به پایانه مرزی خسروی برای خدمات به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی تیمهای تخصصی و تجهیزات پیشرفته مرکز اورژانس همدان برای پوشش درمانی مراسم پیادهروی اربعین به پایانه مرزی خسروی اعزام شدند.
رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان صبح شنبه در آیین بدرقه خادمان سلامت که با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، با قدردانی از روحیه ایثارگرانه و جهادی کارکنان این مجموعه، گفت: در راستای اجرای دستورالعملهای ستاد اربعین و با هدف تامین سلامت زائران اباعبدالله الحسین(ع)، تیمهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ استان از سوم مردادماه فعالیت خود را در مرز خسروی آغاز میکنند.
محمد ربیع یگانه با تشریح جزئیات این اعزام افزود: این تیم شامل ۱۶ نفر از کارشناسان مجرب فوریتهای پزشکی است که با ۴ دستگاه آمبولانس پیشرفته و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس مجهز به امکانات بیمارستانی، بهصورت شبانهروزی در مرز مستقر خواهند بود و در کنار سایر تیمهای درمانی به زائران خدمات ارائه میکنند.
رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ همدان همچنین با اشاره به تداوم حضور نیروهای درمانی تا پایان مراسم پیادهروی اربعین، خاطرنشان کرد: آمادگی کامل تیمها و تجهیزات اعزامی، نقش مهمی در افزایش سرعت و کیفیت امدادرسانی در شرایط اضطراری دارد و همه ظرفیت عملیاتی این مرکز برای رفاه حال زائران به کار گرفته شده است.
رئیس درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این مراسم با تاکید بر اهمیت خدمات سلامت در ایام اربعین، از آمادگی عملیاتی تیمهای اعزامی قدردانی کرد و گفت: تیمهای اعزامی اورژانس ۱۱۵ خط مقدم سلامت در مسیر زائران اربعین هستند و دانشگاه علوم پزشکی همدان تمامی امکانات و پشتیبانیهای لازم را برای حضور موثر این تیمها در مرز خسروی فراهم کرده است.
غلامرضا کلوندی افزود: هدف از این پشتیبانی، ارائه خدمات درمانی در شرایط ویژه و پرحجم مرزی با تکیه بر دانش و تجربه نیروهای فوریتهای پزشکی است تا بالاترین سطح خدمترسانی به زائران ارائه شود.
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