به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چوبینه رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی و بیولوژی تولیدمثل ایران، رئیس انجمن علمی باروری و ناباروری ایران و معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی جنین‌شناس پیام تبریکی را صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بر اساس گزارش‌های علمی، ناباروری امروزه یکی از چالش‌های مهم نظام‌های سلامت در جهان است و حدود یک زوج از هر شش زوج در مقطعی از زندگی با آن مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، کاهش نرخ باروری و تغییرات ساختار جمعیتی، به‌ویژه در ایران، ضرورت توجه بیش از پیش به توسعه خدمات سلامت باروری، گسترش دسترسی به درمان‌های مؤثر ناباروری و حمایت از خانواده‌های متقاضی فرزندآوری را دوچندان ساخته است.

در این میان، جنین‌شناسان به عنوان یکی از ارکان اصلی تیم درمان ناباروری، نقشی راهبردی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، افزایش موفقیت روش‌های کمک‌باروری و پیشرفت پژوهش‌های نوین این حوزه بر عهده دارند.

خوشبختانه کشور عزیزمان طی دهه‌های گذشته با بهره‌مندی از دانشمندان، پژوهشگران و متخصصان برجسته، جایگاهی ممتاز در حوزه علوم تولیدمثل و درمان ناباروری در منطقه و جهان به دست آورده است. این موفقیت، حاصل همت و همکاری ارزشمند تمامی اعضای تیم درمان ناباروری، به‌ویژه جنین‌شناسان پرتلاش کشور است که با بهره‌گیری از دانش روز، رعایت بالاترین استانداردهای علمی و اخلاق حرفه‌ای، امید را به هزاران خانواده هدیه کرده‌اند.

انجمن علمی جنین‌شناسی و بیولوژی تولیدمثل ایران، ضمن گرامیداشت روز جهانی جنین‌شناس، مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی جنین‌شناسان، پژوهشگران، اعضای هیأت علمی، دانشجویان، متخصصان و همه فعالان حوزه علوم تولیدمثل کشور ابراز می‌دارد.

بی‌تردید استمرار پیشرفت این رشته، در گرو پژوهش، نوآوری، آموزش مستمر، همکاری‌های علمی و تقویت زیرساخت‌های تخصصی است؛ مسیری که با همدلی جامعه علمی و حمایت مسئولان، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت باروری، تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور و افزایش امید به آینده ایفا کند.

امید است در پرتو الطاف الهی و با تداوم تلاش‌های ارزشمند جامعه علمی جنین‌شناسی و بیولوژی تولیدمثل، شاهد دستاوردهای علمی هرچه بیشتر، گسترش خدمات باکیفیت درمان ناباروری و تحقق آرزوی فرزندآوری برای خانواده‌های بیشتری در ایران و سراسر جهان باشیم.

روز جهانی جنین‌شناس بر تمامی تلاشگران این عرصه علمی و درمانی، به خصوص شما همکاران جنین شناس و بیولوژی تولید مثل مبارک باد.