از ماینرهای ۶ میلیاردی تا قاتل پرستارنما

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اجرای طرح‌های مقابله با جرائم سازمان‌یافته و تأمین امنیت شهروندان، پلیس تهران بزرگ در مجموعه‌ای از عملیات‌های اطلاعاتی و میدانی، موفق به کشف محموله‌های قاچاق، انهدام باندهای سرقت و قاچاق مواد مخدر، دستگیری قاتل دو سالمند و شناسایی ده‌ها متهم در حوزه‌های مختلف شد.

کشف ماینرهای قاچاق ۶ میلیارد تومانی در بازار تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۱۲۳ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد تومان در محدوده بازار تهران خبر داد.

سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، یک واحد تجاری را که در پوشش فروش تجهیزات الکترونیکی اقدام به نگهداری و عرضه دستگاه‌های استخراج رمزارز می‌کرد، شناسایی کردند. در بازرسی از این محل، ۱۲۳ دستگاه ماینر فاقد اسناد و مدارک قانونی و گمرکی کشف شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم تأکید کرد که برخورد با ماینرهای غیرمجاز علاوه بر مقابله با قاچاق کالا، در کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از تشدید ناترازی انرژی نیز نقش مؤثری دارد.

راز دو قتل سالمندان با دستگیری پرستار قلابی

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف دو فقره قتل و دستگیری زنی خبر داد که در پوشش پرستار خدماتی، دو سالمند را به قتل رسانده بود.

سرهنگ مرتضی نثاری اظهار کرد: نخستین پرونده پس از شکایت خانواده یکی از سالمندان و مشاهده آثار کبودی روی بدن وی تشکیل شد. این سالمند پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان باخت.

به گفته وی، بررسی پرونده‌ای مشابه و بازسازی تصاویر دوربین مداربسته منزل سالمند دوم، صحنه ضرب‌وشتم شدید مقتوله را آشکار کرد. متهم که محل سکونت مشخصی نداشت، پس از شناسایی مخفیگاهش دستگیر شد و در نهایت به ضرب‌وشتم هر دو سالمند اعتراف کرد.

دستگیری سارقان منزل و کشف اموال ۳ میلیارد تومانی

فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی از دستگیری دو سارق حرفه‌ای منزل و کشف اموال مسروقه به ارزش حدود ۳ میلیارد تومان خبر داد.

سرهنگ محسن حسنی گفت: سارقان با سوءاستفاده از کلید منزل که در اختیار یکی از آشنایان مالباخته قرار داشت، بدون تخریب وارد خانه شده و اموال را سرقت کرده بودند.

وی افزود: هر دو متهم دستگیر شده و تاکنون به پنج فقره سرقت منزل با استفاده از کلید یا شاه‌کلید اعتراف کرده‌اند.

کشف موتورسیکلت سرقتی و دستگیری سارق

رئیس مرکز پشتیبانی از عملیات پلیس آگاهی از دستگیری سارق یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه خبر داد.

سرهنگ مرتضی ایمانی گفت: مأموران حین گشت‌زنی به یک موتورسیکلت فاقد پلاک مشکوک شدند و پس از تعقیب و گریز، راکب را دستگیر کردند. بررسی‌ها نشان داد موتورسیکلت دارای سابقه سرقت بوده و متهم نیز سوابق متعدد کیفری دارد.

پایان فعالیت گوشی‌قاپ‌های موتورسوار

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی از دستگیری دو گوشی‌قاپ موتورسوار خبر داد.

سرهنگ رضا حاتمی گفت: متهمان پس از شناسایی از طریق اقدامات اطلاعاتی و بررسی تصاویر، دستگیر شدند و تاکنون به ۱۰ فقره سرقت تلفن همراه اعتراف کرده‌اند.

دستگیری موبایل‌قاپان در مشیریه

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت نیز از دستگیری دو سارق موبایل در محدوده مشیریه خبر داد.

به گفته پلیس، مأموران هنگام گشت‌زنی شاهد وقوع سرقت بودند و پس از تعقیب، سارقان را دستگیر و اموال مسروقه را کشف کردند.

سارق کابل برق در دام پلیس

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک سارق سابقه‌دار کابل برق در محدوده خیابان شوش خبر داد.

سرهنگ محمد مقدسی گفت: از متهم یک قیچی سیم‌بُر کشف شد و بررسی‌ها نشان داد وی به همراه همدستش حدود ۳۰ متر کابل برق را از یک پارکینگ سرقت کرده است. متهم پس از تشکیل پرونده روانه زندان شد.

پایان سرقت‌های سریالی لوازم خودرو

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یکی از اعضای باند سرقت لوازم خودرو در محدوده ترمینال جنوب خبر داد.

سرهنگ رضا صادقی‌پور گفت: مأموران هنگام سرقت لاستیک‌های یک دستگاه پژو ۲۰۷، یکی از سارقان را دستگیر کردند. متهم ضمن اعتراف به جرائم خود، همدست متواری‌اش را نیز معرفی کرد و تحقیقات برای دستگیری وی ادامه دارد.

دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو با ۳۰ سابقه کیفری

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقی خبر داد که تنها چند روز پس از آزادی از زندان، دوباره اقدام به سرقت خودرو کرده بود.

سرهنگ صادق ضرونی گفت: این متهم دارای ۳۰ فقره سابقه کیفری است و خودروی سرقتی نیز با راهنمایی وی کشف شد. پلیس در ادامه به شهروندان توصیه کرد برای پیشگیری از سرقت، خودروهای خود را به تجهیزات بازدارنده مجهز کرده و از رها کردن اشیای قیمتی در داخل خودرو خودداری کنند.

انهدام ۸ باند قاچاق مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از انهدام هشت باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در پایتخت خبر داد.

سرهنگ علی عسگری اظهار کرد: در عملیات‌های یک‌ماهه پلیس، ۱۷ قاچاقچی اصلی، ۳ هزار و ۴۲۰ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و حدود یک تن انواع مواد مخدر و روانگردان کشف شد.

وی افزود: همچنین ۵ هزار و ۷۰۰ معتاد متجاهر از سطح معابر تهران جمع‌آوری شدند و طرح «آرامش در شهر» با هدف مقابله مستمر با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر همچنان در سطح پایتخت ادامه دارد.