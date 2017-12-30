آمریکا از هر گونه اقدام نظامی یک جانبه در خاک پاکستان بپرهیزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، ژنرال «آصف غفور» سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد: اسلام آباد به صراحت به ایالات متحده آمریکا گفته است که از هر گونه اقدام نظامی یک جانبه در داخل خاک پاکستان خودداری کند و امروز من نیز بار دیگر تاکید می‌کنم که واشنگتن متوجه این مسئله باشد که نباید دست به چنین اقدامی بزند.



این در حالیست که «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز هفته‌ گذشته در سفرش به افغانستان، هشدار داده بود که پاکستان از گذشته‌های دور با تروریست ها ارتباط دارد و اکنون زمان پناه دادن به گروه‌های تروریستی توسط پاکستان به پایان رسیده است.



هم‌چنان «مایک پمپئو» رئیس سازمان اطلاعات آمریکا (سی آی ای) نیز چندی پیش هشدار داده بود که اگر پاکستان پایگاه های امن تروریست ها را در داخل خاک خود از بین نبرد، واشنگتن برای تخریب این پایگاه‌ها هر چه در توان دارد انجام خواهد داد.



سخنگوی ارتش پاکستان اما تمام اتهامات کابل و واشنگتن را بی اساس خواند و گفت که اکنون نه شبکه حقانی و نه هیچ گروه تروریستی از پایگاه امن در داخل خاک پاکستان برخوردار نیستند.



وی افزود: درعملیات‌های نظامی ارتش پاکستان به ویژه «ضرب عضب» تمام زیرساخت‌های تروریست ها در این کشور نابود شدند و هم اکنون هیچ گونه پایگاه امنی مربوط به گروه های تروریستی در خاک پاکستان وجود ندارد.

لازم به ذکر است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در استراتژی جدید خود برای افغانستان و کشورهای جنوب آسیا ضمن متهم کردن پاکستان به حمایت از تروریسم از این کشور خواست تا هر چه سریع تر پایگاه های امن گروه های تروریستی به ویژه شبکه حقانی و طالبان را در خاک خود نابود کند.