«نبات» از روند بررسی در جشنواره ملی فیلم فجر منصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «نبات» که نخستین ساخته سینمایی پگاه ارضی کارگردان جوان است مراحل فنی خود را به پایان رسانده و با تصمیم عوامل برای حضور در جشنواره جهانی فجر آماده خواهد شد.

«نبات» یک ملودارم خانوادگی با مضمونی اجتماعی است که متقاضی حضور در جشنواره ملی فیلم فجر بود اما با انصراف از حضور در این رویداد سینمایی، فیلم برای حضور در سی‌وششمین جشنواره جهانی فجر ارائه شود.

«نبات» نخستین اثر بلند سینمایی پگاه ارضی محسوب می‌شود که دانش آموخته آکادمی فیلم نیویورک است و کارگردانی بیش از ۱۰ فیلم کوتاه را در کارنامه دارد.

«نبات» در ۳۵ جلسه در لوکیشن‌های مختلفی در تهران و لواسان فیلمبرداری شده است و به زودی ساخت موسیقی متن فیلم آغاز خواهد شد.

شهاب حسینی، نازنین فراهانی و ستایش محمودی(بازیگر نوجوان) بازیگران اصلی فیلم سینمایی «نبات» هستند و معصومه رحمتی و تینا اسدی از دیگر بازیگرانی هستند که در این فیلم مقابل دوربین اشکان اشکانی قرار گرفتند.

لیست عوامل فیلم سینمایی «نبات» عبارتند از نویسنده و کارگردان: پگاه ارضی، مدیر فیلمبرداری: اشکان اشکانی، طراح صحنه و لباس: امیر حسین حداد، طراح چهره پردازی: سید جلال موسوی، صدابردار: حسین بشاش، تدوین: بهرام دهقانی-محمد نجاریان، صداگذار: آرش قاسمی، تصحیح رنگ: نیما دبیرزاده، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: ایمان توکلی، دستیار دوم کارگردان: سروش طباطبایی، منشی‌صحنه: داریوش اسقایی، دستیار اول فیلمبردار: مجتبی شادرو، گروه فیلمبرداری: علیرضا افشاری، مسعود عباسی، محمد بختیاری، مهدی علیزاده، مسئول دوربین: جواد عربی، پشتیبانی فنی: جمشید قدرتی، گروه صحنه و لباس: دستیار اول صحنه: بابک صالح، دستیار لباس: رقیه تقی نژاد، مدیر صحنه: محمدرضا جنیدی، دستیار صحنه: علی کاظمی، گروه صدا: مسعود سید عباسی، جواد شعبانی، گروه چهره پردازی: مرسده رضایی، مرتضی سعیدی، گروه تدارکات: احسان رشیدیان، سعید رفیع زاده، خدمات: فرزاد سروی، وحید عشق پور، مسئول هنروران: جواد حصاری، عکاس: نوید ارضی، مدیر تدارکات: مرتضی اسکندری، مدیر تبلیغات و اطلاع رسانی: احسان هوشیارگر، جانشین تهیه کننده، مجری طرح و مدیر تولید: ابراهیم زاهدی‌فر، تهیه کننده: هوشنگ نورالهی، سرمایه گذار: حسن غلامی.