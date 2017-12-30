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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴

کشف شواهد حضور اقوام ایرانی در خلیج فارس

کشف شواهد حضور اقوام ایرانی در خلیج فارس

فعالیت های باستان شناسی تپه گل پختی می تواند در پر رنگ کردن حضور اقوام ایرانی در دوران تاریخی در خلیج فارس نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد و از تخریب بیشتر آن جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، مهدی آذریان سرپرست هیأت باستان شناسی گفت :تپه گِل پُختی در بخش مرکزی شهرستان تنگستان و در یک کیلومتری غرب شهر اهرم در میان نخلستان ها و زمین های زراعی واقع شده و تا رودخانه فصلی باهوش حدود ۵۰ متر فاصله دارد.

  او با اشاره به  اینکه این تپه یکی از آثار بسیار مهم و ارزشمند استان بوشهر و شهرستان تنگستان به شمار می رود تصریح کرد : در سال های گذشته این محوطه در معرض آسیب های جدی  از جمله انجام عملیات شخم زنی و تسطیح برای کاشت نخیلات قرار گرفته و بخشهایی از آن تخریب  شده است.

به گفته این باستان شناس ، تپه گل پختی دارای ارتفاع ۶متری یکی از معدود تپه های حوزه پس کرانه خلیج فارس بوده  و در برگیرنده آثار و شواهد استقرار در دوران پیش از تاریخ و تاریخی است.

این باستان شناس اظهار داشت : تعیین عرصه و حریم تپه گل پختی در فاز اول و کاوش و مطالعات آن در فاز دوم می تواند در پر رنگ کردن حضور اقوام ایرانی در دوران پیش از تاریخ تا دوران تاریخی در سواحل و پس کرانه های خلیج فارس نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد و از تخریب بیشتر آن جلوگیری کند.

آذریان خاطر نشان ساخت که  تپه گِل پُختی در سال ۱۳۸۵ به شماره ۱۶۲۳۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4186406
فاطمه کریمی

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