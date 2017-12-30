باید از حداکثر توان برای رونق اقتصادی عودلاجان استفاده کرد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بهمن نامورمطلق معاون صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی از بخش‌های مختلف بازارچه عودلاجان بازدید و با تعدادی از کسبه و فعالان صنایع‌دستی در این بازار گفت‌وگو کرد.



او در حاشیه این بازدید گفت: «برای انجام دادن تبلیغات شهری باید موضوعات مشخص انجام شود، تبلیغات محیطی می‌تواند کمک بزرگی برای حضور مردم باشد.»



نامورمطلق همچنین خواستار برگزاری جلسه‌ای با همکاران معاونت گردشگری برای راه‌اندازی تورهایی به مقصد این بازارچه تاریخی و هنری شد.



معاون صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی افزود: «برگزاری جشن‌ها و رویداداهای مهم برای معرفی بیشتر این بازار نقش مهمی در فروش محصولات کسبه و هنرمندان دارد.»



او ادامه داد: «باید مردم و اقشار مختلف را برای خرید از این بازار تشویق کرد و در این میان تشویق و هدایت کارکنان نهادها و دستگاه‌های مختلف برای خرید از بازارچه عودلاجان می‌تواند در فروش هرچه بهتر این محصولات مؤثر باشد.»



او خاطرنشان کرد: «طراحی محیطی، تبلیغات و طرح تلویزیونی باید وسیع‌تر و پررنگ‌تر انجام شود.»



پویا محمودیان مدیرکل دفتر صادرات صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در این بازدید گفت: «این بازار دارای محصولات زیبا و باکیفیتی است که از نظر قیمت نیز قابل رقابت با سایر بازارهای صنایع‌دستی است.»



او افزود: «مکاتبه‌ای از طرف معاونت صنایع‌دستی با شهرداری انجام شده و قرار است تبلیغات وسیعی انجام شود.»



محمودیان همچنین از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگی تشکل‌ها برای راه‌اندازی تورهای گردشگری خبر داد.