فهرست خودروهای سواری مجاز برای ورود به کشور به روز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با وعده محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بر این بود که سامانه ثبت سفارش واردات خودرو از چهارشنبه هفته گذشته(ششم دیماه) بازگشایی شود، اما هنوز این اتفاق رخ نداده و سامانه ثبت سفارش همچنان مسدود است.

علیرغم عدم ابلاغ دستورالعمل اما، سایت ثبتارش، فهرست جدیدی از خودروهای سواری مجاز برای واردات به کشور را به روز کرده است و بر این اساس، زمانی که ثبت سفارش واردات مجاز اعلام شد، متقاضیان می توانند در این رابطه اقدام کرده و از مدل‌های مجاز، ثبت سفارش برای واردات داشته باشند.

در فهرست ۵۸ گانه خودروهای سواری مجاز به واردات، برندهایی همچون کیا، بی‌ام‌و، بورگوارد، رنو، نیسان، تویوتا، سیتروئن، سانگ یانگ، میتسوبیشی و هیوندا به چشم می خورند.

به گزارش مهر، بر اساس این دستورالعمل جدید، خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان اجازه واردات نخواهند داشت؛ ضمن اینکه سقف ارزش خودروها برای واردات، ۴۰ هزار دلار تعیین شده و واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. علاوه بر این، سقف تعرفه نیز ۹۵ درصد تعیین شده است.