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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

تأکید مجدد آمانو بر پایبندی ایران به برجام در گزارش پایانی ۲۰۱۷

تأکید مجدد آمانو بر پایبندی ایران به برجام در گزارش پایانی ۲۰۱۷

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش پایانی سال ۲۰۱۷ بار دیگر بر پایبندی ایران به توافق هسته ای برجام تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آژانس، «یوکیو آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی با عنوان «دستاوردها و نکات برجسته آژانس در سال ۲۰۱۷» به تشریح عملکرد این نهاد در سال ۲۰۱۷ پرداخته و در بخش «پادمان ها» به برجام اشاره کرده است.

در گزارش آمانو در این رابطه امده است: آژانس به شفاف سازی و رصد کردن فعالیت های ایران بر اساس توافق جامع سال ۲۰۱۵ (برجام) ادامه داد. آمانو در گزارش های فصلی به شورای حکام آژانس تائید کرده است که ایران به تعهدات خود در برجام پایبند است. بازرسان آژانس به بازرسی از تاسیسات در ایران ادامه داده و صدها نمونه محیطی را جمع آوری کرده و فعالیت هایی از قبیل جمع آوری اطلاعات و سیستم های پردازشی را نیز انجام داده اند.

کد مطلب 4186539
عبدالحمید بیاتی

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