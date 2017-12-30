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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

بعد از اجرای موفق در برادوی

«همیلتون» راهی لندن شد/ نمره خوبِ منتقدان به نمایش

«همیلتون» راهی لندن شد/ نمره خوبِ منتقدان به نمایش

تئاتر موزیکال «همیلتون» که پیش تر در تئاتر برادوی اجرا شد و بیشترین جوایز «تونی» را هم از آن خود کرد، این روزها بر صحنه تئاتر لندن به صحنه رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، تئاتر موزیکال «همیلتون» به کارگردانی لین مینول میراندا که بر اساس زندگی الکساندر همیلتون یکی از مؤسسان ایالات متحده آمریکا تولید و از سال ۲۰۱۵ در تئاتر برادوی نیویورک اجرا شد، یکی از پرفروش ترین آثار موزیکال تئاتر نام گرفت که توانست جوایز متعدد «تونی» را هم از آن خود کند.

این اثر موزیکال که یکی از تهیه کنندگان آن کمپانی وست اند لندن است، این روزها اجرای عمومی خود را در «Victoria Palace Theatre» شهر لندن آغاز کرده است.

اجرای «همیلتون» در شهر لندن با بازخورد خوب از سوی منتقدان مطرح تئاتر انگلستان و اروپا مواجه شده است و برخی از این منتقدان، تئاتر موزیکال «همیلتون» را یکی از بهترین اجراهای تئاتری در دنیا لقب داده اند.

موزیکال «همیلتون» با استفاده از سبک موسیقی هیپ پاپ اجرا می شود.

کد مطلب 4186556
فریبرز دارایی

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