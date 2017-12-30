به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آجورلو در نامه‌ای از رئیس فدراسیون فوتبال درخواست کرد نسبت به برخوردی قاطع با «متخلفان و مرتکبان بی اخلاقی های روز گذشته» در بازی تراکتورسازی با پرسپولیس در ورزشگاه آزادی اقدام شود.

در بخشی از این نامه خطاب به مهدی تاج آمده است: «پیرو اتفاقات تلخ ورزشگاه آزادی در مسابقات روز گذشته تیم های فوتبال تراکتورسازی و پرسپولیس با توجه به ابعاد گسترده این ناهنجاری ها لازم است مواردی را به اطلاع جنابعالی برسانم؛

اول؛ نخستین هدف و رسالت ما در حوزه ورزش تقویت انسجام واتحاد ملی در حوزه ورزش و جوانان با تقویت زیرساخت های فوتبال حرفه ای و ایجاد فضایی اخلاقی و فرهنگی در ورزشگاه های کشور است. بر همین اساس در طول سالیان گذشته و دوران مسئولیت در باشگاه تراکتورسازی همواره بر ضرورت اتحاد و انسجام ملی و پیشگیری از بروز هرگونه اختلاف و چند دستگی تاکید نموده و از کلیه عوامل باشگاه و ظرفیت های موجود در راستای تحقق این هدف استفاده نموده ایم. عصبانیت و نارضایتی شدید امروز هواداران تراکتورسازی از وقوع بی اخلاقی های هماهنگ و پیش بینی شده حتی سازمان یافته از جانب برخی عوامل تیم رقیب روی سکوهای ورزشگاه آزادی است که یکی از سیاه ترین روزها در تاریخ فوتبال حرفه ای کشور را رقم زدند.

دوم؛ کاپیتان تیم فوتبال تراکتورسازی آقای مهدی کیانی روز گذشته با تصویر کاپیتان مرحوم باشگاه پرسپولیس هادی نوروزی وارد زمین شد تا دیگر شاهد ادامه تنش ها و رفتارهای ناشایست گذشته روی سکوها نباشیم. در واقع باشگاه تراکتورسازی حسن نیت خودش را در عمل نشان داد اما در طرف مقابل نه تنها شاهد رفتار مشابهی نبوده ایم بلکه می بینیم به صورت سازمان یافته از هواداران خود می خواهند تا با فحاشی و توهین به میلیون ها نفر از مردم شریف ایران بپردازند و فضای ورزشگاه را آلوده و ناپاک کنند. اگر هدف از انجام مسابقات ورزشی بالا بردن نشاط و روحیه در جامعه است چطور می توانیم بپذیریم که یک مسابقه فوتبال به پایگاه نفرت پراکنی جمعی و قومیتی مبدل شود و در قبال این اتفاقات تلخ و شرم آور سکوت کنیم؟ اعتراض اینجانب به فاجعه ای از پیش تعیین شده و سازمان یافته به منظور از بین بردن اتحاد و انسجام ایران اسلامی است که نیازمند برخورد قاطع و مدبرانه از جانب جنابعالی و البته سایر دستگاه های ذیصلاح است.

روز گذشته در ورزشگاه آزادی شاهد اراده ناپاکی بودیم که اهداف دشمنان ایران اسلامی را دنبال می کرد. با این وجود که به ضرورت حل و فصل موضوعات فوتبالی در داخل حوزه فوتبال علاقمند می باشم از جنابعالی تقاضا دارم با برخورد جدی و قاطع خود مانع از خروج این مسئله از حوزه فوتبال و ورود به بخش های دیگر گردید.

سوم؛ از منظر فوتبالی و بر اساس توصیه های صریح فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا، نژادپرستی یکی از زشت ترین پدیدهای موجود در ورزش و فوتبال جهان است که با جدیت مورد برخورد قاطع قرار می گیرد. نهادهای بین المللی رفتار نژادپرستانه در حوزه فوتبال را بر نمی تابند بدیهی است که این عمل از منظر فرهنگ اسلامی و ایرانی نیز تا چه حد ناپسند و غیر قابل تحمل است. در چنین شرایطی چطور می توان در برابر توهین های نژادی که در یک مسابقه فوتبال اتحاد و انسجام یک ملت را هدف قرار داده بود سکوت کرد؟

انتظار من در طول مسابقه روز گذشته این بود که عوامل اجرایی تا زمان برطرف شدن این رفتارها اجازه برگزاری بازی را ندهند و یا مسابقه را متوقف سازند. در طول بازی نیز این مسئله بارها به تیم داوری و ناظران گوشزد شد اما انگار تنها هدف غایی برگزاری بازی به قیمت از دست رفتن همه ارزش هاست.

چهارم؛ بدینوسیله مراتب ناراحتی و نارضایتی مردم شریف آذربایجان و بالاخص خانواده های معظم شهدا همچنین جانبازان و اسرای مظلوم این خطه را اعلام می نمایم که برگزاری یک مسابقه ورزشی موجب اهانت به ساحت مقدس یکی از اقوام بزرگ و قهرمانان دلاور این سرزمین گردیده است. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: آذربایجان سر ایران است و این حقیقت با دلاوری های غیور مردان این سرزمین همچون باکری ها در طول تاریخ به اثبات رسیده است.

فرد، فرد ملت شریف ایران قدردان زحمات و رشادت های قهرمانان آذربایجان سرافراز است و آحاد ملت نسبت به شعارهای نژادپرستانه ای که از روی جهل یا عناد وحدت و انسجام این سرزمین را تهدید می کند قطعا اعلام برائت می نمایند.

بر همین اساس از جنابعالی درخواست می کنم در راستای توجه به خواسته میلیون ها نفر از مردم شریف ایران نسبت به برخورد قاطع و عاجل در کوتاه ترین زمین ممکن اقدام فرمایید. در غیر اینصورت علیرغم میل باطنی طی ۷۲ ساعت آتی نسبت به ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح اقدام می نماییم.»