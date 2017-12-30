بانک های خوزستان کیسه را برای مردم شل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مختار عصر امروز در نشست شورای مسکن مهر خوزستان در اهواز اظهار کرد: پیمانکاران ما چند شهر را گرفتند و با این وضعیت فعالیت و بهره وری آنها بسیار پایین می آید که باید این موضوع را اصلاح کرد.

وی افزود: این جلسات باید مصوبات و خروجی داشته باشد تا بتوانیم کاری انجام دهیم؛ چون این مسئله گردن ما هست و مشکلاتی برای شهر ایجاد می کند.

مختار با اشاره به اینکه برای مسکن مهر آن طور که باید در آبادان کاری انجام نشده گفت: در خوزستان باید به زور با بانک ها صحبت کرد؛ در آبادان با وجود اینکه سه بار تماس ویدئو کنفرانسی مدیرعامل یکی از بانک ها با استان را برقرار کردیم ولی هنوز نتوانستیم آن طور که باید و شاید موفق باشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه باید تصمیماتی اخذ شود که زیرساخت ها به خوبی جمع شود، گفت: مسکن مهر سرمایه مملکت است که همه باید در برابر آن مسئول باشیم؛ متأسفانه گاها شاهد اتلاف این سرمایه با نبود متقاضی برای برخی واحدها هستیم.

مختار با اشاره به اینکه خوزستان وضعیت ویژه ای دارد، گفت: سال گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سطح کشور برای مسکن مهر در نظر گرفته شد و الحمدلله تاکنون هیچ کدام از مکاتبات و پیگیری های ما در این زمینه، پیگیری نشده است. انتظار داریم به خوزستان به عنوان یک استان ویژه نگاه کنند و اعتبار خوبی را در این زمینه به خوزستان اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه بانک ها اندکی کیسه های خود را شل کنند، خطاب به نمایندگان بانک های استان در جلسه گفت: چه خبر است و چرا اینقدر به مردم سخت می گیرید؟