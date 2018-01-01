اعلام نحوه امتیازدهی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مسابقات AFC

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دپارتمان امور بین الملل فدراسیون گزارش کاملی از نحوه امتیازدهی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مسابقات باشگاهی AFC را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- جایگاه نهایی کشورها در رده بندی مسابقات باشگاهی براساس دو معیار محاسبه و تعیین می شود.

الف- عملکرد تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورها در ۴ سال اخیر که ۱۰ درصد از امتیاز نهایی را تشکیل می دهد.

ب- عملکرد تیم باشگاهی: ۹۰ درصد امتیاز مربوط به عملکرد تیم‌های باشگاهی کشورها که با فرمول زیر محاسبه می گردد:

۳ امتیاز برای برد، ۱ امتیاز برای تساوی و صفر امتیاز برای باخت.

۳ امتیاز برای هر باشگاه برای صعود به مرحله حذفی.

در مرحله انتخابی اول و دوم پلی آف: ۳ دهم امتیاز اضافی برای ورود، ۳ دهم برای هر برد (به غیر از برد در ضربات پنالتی) و ۱۵ صدم امتیاز برای تساوی.

در صورتی که یک فدراسیون بیشتر از یک باشگاه در مرحله گروهی داشته باشد، در آن صورت میانگین امتیازات باشگاه ها محاسبه می گردد و به عنوان امتیاز نهایی فدراسیون تعیین می شود.

فدراسیونی که در رده اول رنکینگ آسیا قرار داشته باشد، ۱۰ امتیاز کامل بابت عملکرد تیم ملی بزرگسالان دریافت می‌کند و سایر فدراسیون‌ها به نسبت امتیازات بعدی را براساس رنکینگ فیفا دریافت می‌کنند.

فدراسیونی که در بخش عملکرد باشگاهی بهترین نتیجه را داشته باشد، ۹۰ امتیاز کامل بابت عملکرد تیم های باشگاهی اش دریافت می‌کند و سایر فدراسیون‌ها براساس عملکرد تیم هایشان در مسابقات باشگاهی AFC به نسبت امتیازات بعدی را دریافت می‌کنند.