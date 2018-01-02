کردستانی ها با هوشیاری جواب« نه» بزرگی به دشمنان دادند

به گزارش خبرنگارمهر، حسین خوش اقبال امروزسه شنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، ضمن تشکر از برخورد سرد مردم استان با جمعی از اغتشاشگران، گفت: مردم آگاه و هوشیار استان در اتفاقات اخیر جواب نه بزرگی به کسانی که خواهان سربلندی ایران اسلامی نیستند، دادند.

وی عنوان کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران مطمئن باشند مردم ما انقلاب، نظام و رهبر را علی رغم تمام مشکلات اقتصادی و نقدهایی که به شرایط کنونی دارند، دوست دارند.

وی اظهارداشت: تمامی خواسته ها و مطالبات مردم در مسیر قانونی آن قابل پیگیری است و دولت قطعا در مقابل مسائل و مشکلاتی که مردم با آن درگیر هستند، باید پاسخگو باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان ادامه داد: بی شک با بصیرت مردم و مسئولان و تمامی دست اندرکاران این بار هم دسیسه های دشمنان ما نقشه برآب خواهد شد.

خوش اقبال بیان کرد: ما به عنوان کارگزارنظام مسئولیت شرعی و قانونی در راستای حل مشکلات مردم داریم و باید از فرصتی که به برکت نظام و انقلاب در اختیار ما قرار داده شده حداکثر تلاش خود را در راستای رفاه حال مردم کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش بااشاره به اینکه قاچاق معضلی است که در کل کشور مردم و مسئولان ما با آن دست به گریبان هستند، گفت: تا تولید رونق نگیرد و در بعد فرهنگی هم رسانه ها و دانشگاه ها ورود آگاهانه به حوزه قاچاق نکنند همچنان با این معضل درگیر خواهیم بود.

وی اضافه کرد: اگر ما مسئولان دغدغه قاچاق، کار و تولید داریم باید اقداماتی در راستای واردکردن دانشگاه ها به این قضیه و مشاوره گرفتن از نخبگان برای مبارزه و پیشگیری از قاچاق انجام دهیم.