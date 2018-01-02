بهانه مناسب برای بازی ندادن به «کریم بنزما»

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم بنزما در دیدار ال‎کلاسیکو و بازی تیم رئال مادرید مقابل تیم فوتبال بارسلونا عملکردی داشت که قابل قبول هواداران نبود و در نتیجه او را هو کردند و برایش سوت زدند. بعد از آن هم این بازیکن مصدومیتی پیدا کرد که باعث شد کار برای زیدان آسان‎تر شود و بهانه برای بازی ندادن به بنزما وجود داشته باشد.

مهاجم فرانسوی این فصل را با سختی آغاز کرد و در نتیجه مورد هجوم انتقادات قرار گرفت اما زیدان باز هم به شماره ۹ تیمش ایمان داشت. حالا مصدومیت بنزما، کار را برای مربی فرانسوی راحت‎تر کرد. او دچار مصدومیتی شده که به نظر از ژانویه به مدت ۳ هفته غایب خواهد بود.

شاید تا زمانی که بنزما بازگردد وی دوباره تبدیل به گزینه اصلی زیدان شود، اما رئال می‎خواهد بازیکنی به خدمت بگیرد که در این پست برای او رقابت ایجاد کند. شاید این خرید در ژانویه انجام شود و شاید هم این انتقال مربوط به تابستان باشد.

از طرفی رئال باید مهاجمی به خدمت بگیرد که توان رقابت در بالاترین سطح و با بهترین مهاجمان اروپا را داشته باشد تا ورق را برگرداند. فعلا هم تا زمانی که خرید جدید برسد رئال می‎تواند راحت‎تر به گرت بیل و مارکو آسنسیو یا ایسکو بازی دهد.