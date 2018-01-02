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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۷

کار زیدان راحت شد؛

بهانه مناسب برای بازی ندادن به «کریم بنزما»

بهانه مناسب برای بازی ندادن به «کریم بنزما»

کریم بنزما مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید با مصدومیتش کار زین الدین زیدان را راحت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم بنزما در دیدار ال‎کلاسیکو و بازی تیم رئال مادرید مقابل تیم فوتبال بارسلونا عملکردی داشت که قابل قبول هواداران نبود و در نتیجه او را هو کردند و برایش سوت زدند. بعد از آن هم این بازیکن مصدومیتی پیدا کرد که باعث شد کار برای زیدان آسان‎تر شود و بهانه برای بازی ندادن به بنزما وجود داشته باشد.

مهاجم فرانسوی این فصل را با سختی آغاز کرد و در نتیجه مورد هجوم انتقادات قرار گرفت اما زیدان باز هم به شماره ۹ تیمش ایمان داشت. حالا مصدومیت بنزما، کار را برای مربی فرانسوی راحت‎تر کرد. او دچار مصدومیتی شده که به نظر از ژانویه به مدت ۳ هفته غایب خواهد بود.

شاید تا زمانی که بنزما بازگردد وی دوباره تبدیل به گزینه اصلی زیدان شود، اما رئال می‎خواهد بازیکنی به خدمت بگیرد که در این پست برای او رقابت ایجاد کند. شاید این خرید در ژانویه انجام شود و شاید هم این انتقال مربوط به تابستان باشد.

از طرفی رئال باید مهاجمی به خدمت بگیرد که توان رقابت در بالاترین سطح و با بهترین مهاجمان اروپا را داشته باشد تا ورق را برگرداند. فعلا هم تا زمانی که خرید جدید برسد رئال می‎تواند راحت‎تر به گرت بیل و مارکو آسنسیو یا ایسکو بازی دهد.

کد مطلب 4189307

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