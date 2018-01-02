بهانه مناسب برای بازی ندادن به «کریم بنزما»

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم بنزما در دیدار الکلاسیکو و بازی تیم رئال مادرید مقابل تیم فوتبال بارسلونا عملکردی داشت که قابل قبول هواداران نبود و در نتیجه او را هو کردند و برایش سوت زدند. بعد از آن هم این بازیکن مصدومیتی پیدا کرد که باعث شد کار برای زیدان آسانتر شود و بهانه برای بازی ندادن به بنزما وجود داشته باشد.
مهاجم فرانسوی این فصل را با سختی آغاز کرد و در نتیجه مورد هجوم انتقادات قرار گرفت اما زیدان باز هم به شماره ۹ تیمش ایمان داشت. حالا مصدومیت بنزما، کار را برای مربی فرانسوی راحتتر کرد. او دچار مصدومیتی شده که به نظر از ژانویه به مدت ۳ هفته غایب خواهد بود.
شاید تا زمانی که بنزما بازگردد وی دوباره تبدیل به گزینه اصلی زیدان شود، اما رئال میخواهد بازیکنی به خدمت بگیرد که در این پست برای او رقابت ایجاد کند. شاید این خرید در ژانویه انجام شود و شاید هم این انتقال مربوط به تابستان باشد.
از طرفی رئال باید مهاجمی به خدمت بگیرد که توان رقابت در بالاترین سطح و با بهترین مهاجمان اروپا را داشته باشد تا ورق را برگرداند. فعلا هم تا زمانی که خرید جدید برسد رئال میتواند راحتتر به گرت بیل و مارکو آسنسیو یا ایسکو بازی دهد.
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