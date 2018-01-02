مشکلات اقتصادی جامعه با وحدت رفع می شود

حجت الاسلام علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر انسان آینده نگری نداشته باشد نمی تواند برنامه های خود را پیش ببرد، اظهارکرد: آنچه که ما در شهرستان زرند نیاز داریم وحدت و همدلی است.

وی با عنوان اینکه دشمن قصد دارد از تفرقه مردم سو استفاده کرده و به نظام ضربه وارد کند، گفت: با وحدت مشکلات اقتصادی جامعه رفع می شود.

امام جمعه زرند اضافه داشت: این اغتشاشات به نظام ما نمی تواند ضربه ای وارد کند چون که نظام جمهوری اسلامی ایران مستحکم است.

وی با اشاره به اینکه چند روزی است عده ای سودجو جمع شده و علیه نظام شعار می دهند، ابراز داشت: ما باید با برنامه ریزی و آینده نگری عرصه را برای پیشرفت جوانان فراهم کنیم تا مشکلات جامعه ما رفع شود.

حجت الاسلام ابراهیمی بیان داشت: انسان نباید در زندگی اشتباه کند و اشتباهی که در حال حاضر در کشور ما رواج پیدا کرده این است که حزب ها با تخریب یکدیگر باعث ایجاد تفرقه می شوند.

وی با عنوان اینکه در دوران فتنه مشکلات زیادی برای کشور به وجود آمده است، اظهار داشت: ما باید راه حق را بشناسیم تا به سمت ناحق نرویم.

امام جمعه زرند ادامه داد: انسان اگر به غیر از راه ولایت در راه دیگری قدم بردارد به نابودی کشیده می شود.