به گزاری خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر سهشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در عرصههای مختلف است که باید زمینه توسعه استان بر اساس این ظرفیتها فراهم شود.
وی خواستار تلاش برای تسهیل در حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی در استان بوشهر شد و اضافه کرد: همه دستگاهها باید شرایط را برای سرمایهگذاری آسان در استان فراهم کنند.
استاندار بوشهر با اشاره به نقش بسیار مهم بانکها در ارائه تسهیلات برای توسعه تولید و اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر، ادامه داد: بانکها مشارکت بیشتری در اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی در استان داشته باشند.
وی با بیان اینکه صدور مجوزهای سرمایهگذاری در استان باید در کمترین زمان ممکن انجام شود، خاطرنشان کرد: نباید برای صدور یک مجوز بیش از دو هفته زمان صرف شود و دستگاههای اجرایی پاسخ سریعتری به استعلامها و صدور مجوزها دهند.
گراوند خواستار ایجاد پنجره واحد برای تسریع در صدور مجوزهای تولیدی و سرمایهگذاری و رفع موانع تولید شد و افزود: برای پاسخ استعلامات از سوی دستگاههای اجرایی نیاز به مراجعه هیچ کس نیست.
وی با بیان اینکه همه دستگاهها در کمتر از دو هفته نسبت به صدور مجوز و پاسخ به استعلامها باید اقدام کنند، اضافه کرد: مردم نباید برای درخواستهای خود در ادارات معطل شوند و باید در سریعترین زمان به مطالبه آنها پاسخ داده شود.
استاندار بوشهر، آبزیپروری را یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی در استان دانست و گفت: بستر مناسبی برای سرمایهگذاری در بخش آبزیپروری استان بوشهر فراهم است و از سرمایهگذاران این بخش استقبال میکنیم.
وی با اشاره به فراهم شدن امکانات زیرساختی و تسهیلات برای فعالیت در پروژه پرورش ماهی در قفس، اظهار داشت: باید با اجرای پروژههای متعدد، پروژههای پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر گسترش یابد.
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