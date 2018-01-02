به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز سهشنبه ۱۲ دیماه با حضور در دفتر مدیرکل برنامه و بودجه این وزارتخانه از بخشهای مختلف این دفتر بازدید کرد.
سیدعباس صالحی در ابتدای بازدید از دفتر برنامه و بودجه در جریان برخی مسایل و مشکلات این دفتر قرار گرفت و بر ضرورت ایجاد ساختار و برنامه راهبردی بر اساس برنامههای بالا دستی تاکید کرد.
وی با اشاره به محدودیتهای بودجهای دولت افزود: با وجود مشکلات، باید همه تلاش و همت خود را برای افزایش اعتبارات وزارتخانه به کار بگیریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تدبیر برای افزایش بودجه کارکنان استانی تاکید کرد و گفت: یکی از مزیتهای افزایش بودجه در استانها این است که کارکنان با انگیزه بیشتر به فعالیتهای خود میپردازند.
در بخشی از این نشست، راحله رودکی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن ارایه گزارشی از مجموعه فعالیتهای این دفتر گفت: فعالیتهای این دفتر در سه گروه کاری بودجه جاری، بودجه عمرانی و بودجه استانی انجام میپذیرد.
وی افزود: در این دفتر تلاش شده ارتباطات و تعاملات مناسب و خوبی با ادارات کل ارشاد استانها برقرار شود و از این طریق توانسته ایم اطلاعات مناسبی از استانها درباره روند فعالیتهای فرهنگی و هنری آنها دریافت کنیم.
در بخش دیگری از این نشست، علی اصغر کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مجموعه وظایف و گستردگی فعالیتهای این دفتر، گفت: دفتر بودجه وزارتخانه موظف به گزارشگیری و رصد فعالیتهای بودجهای وزارتخانه در حوزه ستادی، سازمانها و استانها است و همه بخشهای مختلف وزارتخانه باید گزارش و اطلاعات کافی به این دفتر ارائه کنند.
وی افزود: در ٤ سال گذشته در بخش بودجه وزارتخانه با تلاش و همکاری مدیرکل و کارکنان این دفتر تلاش کردیم مسائل بودجهای وزارتخانه شفاف سازی شود.
نظر شما