گازرسانی پایدار در سراسر کشور تداوم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در حاشیه نشست قرارگاه رفع ناترازی انرژی تصریح کرد: هیچ محدودیت و قطعی گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و نیروگاهی نداریم و حتی در بخش صنایع جزء نیز با وجود افزایش مصرف، گاز موردنیاز تأمین شده است.

وی با اشاره به اهمیت همراهی و کمک مردم برای استمرار پایداری شبکه گاز کشور افزود: امیدواریم مردم با رعایت الگوی مصرف، به حفظ تداوم این پایداری توسط مجموعه انرژی کشور کمک کنند.

نشست قرارگاه رفع ناترازی انرژی روز گذشته (دوشنبه، ۱۶ شهریور) با حضور محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت و عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و جمعی از معاونانشان برگزار شد.