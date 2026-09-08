عرضه اولیه یک شرکت دارویی در بورس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس تهران، عرضه اولیه سهام شرکت «زیست اروند فارمد» با نماد معاملاتی «داروند»، چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ در بورس تهران انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش در این عرضه اولیه ۴ درصد از سهام شرکت معادل ۱۶ میلیون سهم، با کد زیرگروه «ساخت محصولات دارویی» به قیمت پایه هر سهم ۴,۵۸۰ ریال خواهد بود. دامنه نوسان قیمت سهم در روز عرضه اولیه ۱۶۰ درصد تعیین شده و سقف قیمت مجاز آن ۵,۰۸۳ ریال و کف قیمت ۴,۰۷۵ ریال است. ارزش اسمی هر سهم نیز ۱,۰۰۰ ریال است.

عرضه اولیه «داروند» در چارچوب بازار اول (تابلوی اصلی) بورس تهران صورت می‌گیرد و شرکت پذیرفته‌شده در گروه دارویی فعالیت می‌کند.

محمدکاظم خوئینی‌ها، مدیرعامل شرکت زیست اروند فارمد، ضمن اشاره به مسیر هفت‌ساله رشد این شرکت، ورود به بازار سرمایه را نتیجه طبیعی بلوغ سازمانی و زیرساختی «داروند» دانست و گفت: ورود به بورس برای ما صرفاً عرضه سهام نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه برای ارتقای شفافیت، حاکمیت شرکتی و پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان است.

خوئینی‌ها با تأکید بر اینکه رشد شرکت محدود به افزایش حجم تولید نبوده، افزود: «اروند فارمد اکنون با ۶۸ فرآورده در ۱۲ حوزه درمانی فعالیت دارد. استراتژی ما ترکیب پایداری تولید با توسعه سبد محصولات (به‌ویژه در حوزه دیابت) و تحقیق و توسعه هدفمند است.

مدیرعامل داروند با اشاره به فرصت‌های تأمین مالی در بازار سرمایه تصریح کرد: توسعه مستمر در صنعت دارو نیازمند سرمایه‌گذاری است و حضور در بورس به ما دسترسی به ابزارهای متنوع مالی را برای پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقای توان رقابتی می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های آینده ما با محوریت بهره‌وری عملیاتی، ورود به حوزه‌های نوین دارویی و خلق ارزش پایدار برای سهامداران پیش خواهد رفت و اصول اساسی مدیریت ما همچنان توسعه پایدار و اقتصادی کسب‌وکار خواهد بود.