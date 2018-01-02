ماهانه ۲۰۰ هزار تومان به هر یتیم ایلامی کمک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رضایی در نشستی مشترک با مدیر شرکت مهندسی و توسعه میدان نفتی سروک آذر که با حضور مدیرکل شبکه‌های مردمی کمیته امداد کشور در محل دفتر این شرکت در مهران برگزار شد، با اشاره به مشارکت خوب مردم استان ایلام در دستگیری از نیازمندان، گفت: هم‌اکنون بیش از ۵۸ درصد مردم این استان در طرح‌های مشارکتی کمیته امداد حضور دارند.

وی با بیان اینکه مردم ایلام در همه طرح‌های مشارکتی کمیته امداد حضور بالایی دارند افزود: میانگین دریافتی هر یتیم در استان ایلام از طریق طرح اکرام در ماه ۲۰۰ هزار تومان است که این رقم بالاتر از میزان متوسط کشوری است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با بیان اینکه اعتماد عمومی به کمیته امداد و مشارکت در طرح‌های این نهاد هرساله در حال افزایش است گفت: این نوع اعتماد عمومی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های کمیته امداد است.

رضایی با عنوان اینکه شرکت‌های مختلفی در زمینهٔ بهره‌برداری از ذخائر نفت و گاز این استان حضور دارند، گفت: در نظر داریم از چنین ظرفیت‌هایی برای خدمت به نیازمندان این استان استفاده بیشتری شود.

مشکلات مسکن مددجویان در بیشتر مناطق استان ایلام به حداقل رسیده است

وی با بیان اینکه کمیته امداد درزمینهٔ فقرزدایی در استان ایلام و توانمندسازی خانواده‌ها اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است، افزود: سال گذشته توسط کمیته امداد و با همکاری خیران برای بیش از هزار خانوار در این استان مسکن مناسب تهیه‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام بیان کرد: مشکلات مسکن مددجویان در بیشتر مناطق استان ایلام به حداقل رسیده است و بیشترین مشکلات مسکن مددجویان در شهر ایلام بوده که آن‌هم به خاطر گران بودن قیمت زمین در این شهر است.

رضایی افزود: درزمینهٔ اشتغال نیز این استان از استان‌های پیشرو و موفق در کشور بوده و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در سال گذشته، این استان توانست در جایگاه پنجم کشور در این زمینه قرار گیرد.

وی همچنین به خدمات فرهنگی این نهاد اشاره کرد و گفت: کمیته امداد استان ایلام از ۳۴۴ مددجوی نخبه که دارای پرونده و شناسنامه نخبگی هستند حمایت کرده و خدمات فرهنگی لازم را به آنان ارائه می‌کند.