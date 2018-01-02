مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در حکم محسن پاک‎نژاد خطاب به فرخ علیخانی آمده است: «با عنایت به مراتب تعهد، سوابق و توانمندی‎های جنابعالی و با توجه به موافقت مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران، به موجب این حکم به عنوان مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران منصوب می شوید.

با در نظر گرفتن نقش و اهمیت تولید ایمن و پایدار در اهداف سازمانی شرکت ملی نفت ایران و جایگاه ساختاری آن مدیریت، موارد ذیل از جمله مهمترین ماموریت های جنابعالی می باشد:

مشارکت در تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت تولید نفت و گاز، میعانات گازی و دیگر فرآورده های نفتی و گازی

اعمال نظارت مستمر بر زنجیره عملیات تولید، انتقال، ذخیره سازی و تحویل نفت و گاز به منظور حصول اطمینان از تحقق برنامه های تولید و تزریق

ارائه گزارشات تحلیلی جهت بهبود و ارتقای فرآیندهای مرتبط با تولید

انجام هماهنگی های لازم به منظور تحقق برنامه های تحویل خوراک به صنایع پایین دستی و نیز برنامه های صادرات مواد نفتی

برنامه ریزی و اعمال نظارت عالیه بر فرآیند نگهداری، تامین و مدیریت خوردگی تاسیسات و تجهیزات تولید نفت و گاز

نظارت عالیه بر پروژه های سنجش کمیت و کیفیت نفت و گاز تولیدی و نیز سایر فرآورده‌های هیدروکربوری و انجام بررسی های لازم جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح سامانه‌های اندازه گیری کمی و کیفی

توجه و تلاش در توانمندسازی سرمایه انسانی موجود در آن مدیریت

توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواستارم.»

پیش از این مسعود رحیمی مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران بود.