۵۲ پرونده تخلف گرانفروشی در شهرستان دهلران تشکیل شد

احد احمدی در گفتگو با مهر گفت: از ابتدی سال تاکنون برای تنظیم بازار ۵۵ تن برنج، ۱۱تن گوشت قرمز، ۱۴تن مرغ منجمد و ۶ تن شکر در سطح شهرستان توزیع شده است.

وی بیان داشت: در ۹ ماه گذشته اتاق اصناف و اداره صنعت معدن وتجارت، ۲۰۰ گشت مشترک داشته اند که در این بازدید ها ۵۲ پرونده برای متخلفین تشکیل شده است.

احمدی اظهار داشت: عمده ترین تخلف این افراد گرانفر وشی، عدم درج قیمت ها وکم فروشی بوده است.

رئیس اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان دهلران گفت: تعداد ۱۴پرونده برای نانوانی هایی که تخلف داشتند تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی بیان داشت: از ابتدی سال تاکنون ۴تن کالای قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد ریال کشف شده است.

احمدی افزود: گشت های مشترک اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان و اتاق اصناف به صورت مداوم حضور دارند و مردم اگر تخلف بود با تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند.