  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۲۷

مصدومیت ۵نفر در حریق یک منزل مسکونی/۲آتش نشان آسیب جدی دیدند

مصدومیت ۵نفر در حریق یک منزل مسکونی/۲آتش نشان آسیب جدی دیدند

به دنبال وقوع حریق درزیرزمین یک منزل مسکونی، دوآتشنشان و سه نفر از ساکنان این ساختمان دچار آسیب دیدگی شدند.

به  گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال وقوع حریق درزیرزمین یک منزل مسکونی، دوآتش نشان وسه نفراز ساکنان این ساختمان دچار آسیب دیدگی شدند.

ساعت ۱۸:۳۶ عصر دیروز ۱۱ دی ماه ۹۶ بود که خبرآتش سوزی یک ساختمان در حوالی مجیدیه به مرکز ارتباطات مرکز اورژانس تهران اعلام گردید.

بلافاصله پنج اکیپ اورژانس از نزدیکترین پایگاهها به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی های اولیه توسط تکنیسینهای حاضر در محل ،حاکی از مصدومیت پنج نفر دراین حادثه آتش سوزی بود.ظاهرا بدنبال دودگرفتگی حاصل از این حریق سه نفر ازساکنین این ساختمان دچار مسمومیت با گاز CO۲ شده بودند.

دومصدوم دیگرازاعضای تیم های آتشنشانی بوده اند که درپی امدادرسانی واطفاء حریق دچارآسیب دیدگی شده بودند.

بلافاصله اقدامات اولیه درمانی توسط اکیپ های اورژانس برای مصدومان آغاز شد.این مصدومان توسط آمبولانس به بیمارستان انتقال یافتند.

کد مطلب 4189630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها