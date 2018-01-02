قاتل شهروندان دورودی کشته شده در اغتشاشات اخیر دستگیر شد

حبیب الله خجسته پور معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: قاتل پدر و پسری که در جریان رها شدن ماشین آتش نشانی بر روی پل وحدت دورود کشته شدند، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شد.

این در حالیست که دقایقی پیش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای از دستگیری قاتل شهروند دورودی کشته شده در اغتشاشات اخیر این شهرستان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: فردی که در ناآرامی های اخیر شهرستان دورود با همدستی متهمین دیگری اقدام به تخریب اموال عمومی و با سرقت خودروی آتش نشانی موجب قتل و جرح شهروندان بی گناه شده و سپس متواری و در توابع تهران مخفی گردیده بود، پس از اقدامات اطلاعاتی توسط سربازان گمنام حضرت ولی عصر(عج) دستگیر گردید. نامبرده دارای سوابق متعدد کیفری از جمله شرارت، سرقت، مزاحمت و تعرض به نوامیس مردم می باشد. اطلاعات بعدی از دستگیری این فرد، متعاقباً به آگاهی ملت فهیم و بزرگ ایران خواهد رسید.

بنابراین گزارش، در جریان اغتشاشات در شهر دورود، عده ای از آشوبگران به ایستگاه آتش نشانی این شهر وارد شدند و ضمن درگیری با عوامل آتش نشانی به خودروهای آن ها خسارت زدند.

همچنین آشوبگران ضمن حمله به نیروهای آتش نشانی که برای خاموش کردن آتش به محل حادثه اعزام شده بودند، ماشین آتش نشانی را به زور گرفتند و پس از آسیب زدن به آن و شکستن شیشه های خودرو، ماشین را خلاص کرده و از روی پل «وحدت» شهر دورود رها کردند؛ این اقدام در نهایت منجر به کشته شدن ۲ نفر که در خودرو خود بودند می شود.