کسر امتیاز از تیم فوتسال شهرداری ساوه صحت ندارد

رضا لک در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه گفته می شود قرار است از تیم شهرداری ساوه به خاطر شکایت چند بازیکن برای گرفتن مطالباتشان ۶ امتیاز کسر شود، گفت: نمی دانم این بحث از کجا نشات گرفته است. هیچ چیز رسمی در اینباره اعلام نشده است نه کمیته فوتسال و نه کمیته انضباطی. خیلی از تیم های لیگ برتری چه در فوتبال و چه در فوتسال بدهی دارند ولی یکباره از آنها امتیازی کسر نمی شود.

وی افزود: فقط چند بازیکن هستند که مطالباتی از شهرداری دارند. در اینباره پرس و جو کردم و مسئولان باشگاه گفتند که مدارکی دارند که پرداختی هایی به این بازیکنان صورت گرفته است. باشگاه به کمیته انضباطی و کمیته فوتسال هم نام زده تا به این موضوع رسیدگی کند چون سر مبلغ پرداختی و دریافتی بازیکنان حرفهایی هست.

سرمربی تیم فوتسال شهرداری ساوه تصریح کرد: اینکه در این مقطع حساس لیگ چنین حرفهایی یکباره مطرح می شود، شاید هدفش حمایت از تیم خاصی باشد. در فوتسال نه اسپانسر وجود دارد، نه منابع مالی. هزینه ها هم از درآمدها بیشتر است. خود من از چهار، پنج تیم طلب دارم ولی بحث کسر امتیاز از تیم شهرداری ساوه، شیطنت است.

لک در پایان درباره میزان شانس شهرداری برای ماندن در لیگ برتر گفت: ما تقریبا در لیگ ماندنی هستیم. فقط یک امتیاز می خواهیم که باید این هفته کار را تمام کنیم.